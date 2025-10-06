Un menor de 17 años herido de gravedad tras una salida de vía en la NA-128, en Tafalla (Navarra)

Archivo - Imagen de un helicóptero del Gobierno de Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

El conductor y su copiloto menor de edad han sido trasladados en helicóptero al Hospital universitario de Navarra

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 17 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras un siniestro vial en la carretera NA-128, en el término municipal de Tafalla (Navarra), según ha informado la Guardia Civil.

El suceso se ha producido en torno a las 19.30 horas como consecuencia de una salida de vía de un turismo en el kilómetro 3.5 de la carretera NA-128, cerca del polígono el Campillo de Marcilla, en el municipio navarro de Tafalla.

El conductor, varón de 29 años, ha sido trasladado al centro de salud de Peralta por su estado de nerviosismo y un fuerte golpe en su muñeca; mientras que su copiloto, un menor de 17 años de edad herido grave, ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

El siniestro se produjo al realizar la maniobra de adelantamiento y la posterior pérdida de control en la intersección vial circular. La incidencia fue atendida por Bomberos ,helicóptero de SOS Navarra y patrullas de seguridad ciudadana de Guardia Civil de Carcastillo.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil, agentes de la agrupación de Tráfico del Cuerpo son los encargados de esclarecer y llevar la intrucción de diligencias del siniestro.