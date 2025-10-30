Al menos cuatro policías y un periodista heridos en los altercados en Pamplona

Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) intervienen durante los incidentes ocasionados por el acto que había convocado Vito Quiles en la Universidad de Navarra, a 30 de octubre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). El activista Vito Quile - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro agentes de la Policía Nacional y un periodista han resultado heridos en los incidentes protagonizados este jueves en Pamplona por encapuchados que protestaban contra un acto anunciado por el activista Vito Quiles.

Según han informado fuentes del cuerpo policial, ha habido además dos detenidos por su presunta participación en los altercados. Los incidentes se han registrado en el campus de la Universidad de Navarra -donde se iba a celebrar el acto de Vito Quiles, que no ha sido autorizado por la institución académica- y en las inmediaciones. Los encapuchados han lazado objetos y han cruzado contenedores, prendiendo fuego a algunos de ellos.

Además, un periodista de El Español ha sido agredido, según ha explicado el propio diario digital y se puede apreciar en un vídeo publicado por este medio. La agresión ha ocurrido en el campus de la Universidad de Navarra por parte de media docena de encapuchados, que le han propinado puñetazos y patadas, y han huido cuando la Policía Nacional acudía al lugar.