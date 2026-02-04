La Mesa General debate las alegaciones presentadas al borrador de Estatuto de Personal de la Función Pública

Reunión de la Mesa General de Función Pública. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inmaculada Jurío, y la Directora General de Función Pública, Gloria Arancón, junto a representantes de la Dirección General, se han reunido este miércoles con los sindicatos de la Mesa General (LAB, Afapna, CC OO, ELA y UGT) para analizar las aportaciones realizadas por las centrales al futuro Estatuto de Personal. El Gobierno de Navarra y los sindicatos se reunirán de nuevo el próximo lunes, 9 de febrero.

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha destacado que ha mantenido "una interlocución continua" con los representantes sindicales durante estos meses, "tratando de conjugar sus reivindicaciones laborales y salariales", y afronta ahora la fase final "tras un intenso trabajo por parte de la Dirección General de Función Pública en la que supone la remodelación total de una norma que data de 1993 y que cuenta, por lo tanto, con más de 30 años de recorrido".

El texto tiene como objetivo "diseñar una Administración más eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI", según ha manifestado Jurío. Así, se trata de una "norma de futuro" que pretende "mejorar las condiciones de trabajo del personal empleado público y la eficiente prestación de los servicios públicos, permitiendo los desarrollos y la actualización de la Función Pública en materia de personal".

"Es un borrador que contiene numerosas propuestas que mejoran los derechos de los empleados públicos y en ningún caso se produce una merma de sus retribuciones", ha explicado la consejera.

Entre sus principales novedades destaca, tal como ha afirmado la consejera, "la implantación progresiva de la carrera profesional, un derecho histórico muy demandado por todos los colectivos", que reconoce el derecho a la progresión en la carrera horizontal y al desarrollo de la trayectoria profesional para todo el personal en 5 tramos. La publicación de la ley conllevará la inmediata percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional, cuya implantación será progresiva. Esta carrera es voluntaria e individual y será retribuida en función del tramo alcanzado.

También se incorpora un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad. Se actualizan, además, los niveles: se establece un nivel A con dos subniveles (A1 y A2), un nivel B y un nivel C con otros dos subniveles (C1 y C2) y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y los correspondientes a familias monoparentales.

Por otra parte, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y se mejora la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, entre otras medidas enmarcadas en un Estatuto "dotado de la cobertura suficiente para todos los desarrollos reglamentarios posteriores".