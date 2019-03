Mesa y Junta estudia este lunes la proposición de ley de Geroa Bai y EH Bildu para conceder el aval a Osasuna

Publicado 03/03/2019 10:42:28 CET

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aborda este lunes la tramitación de la proposición de ley foral, presentada por Geroa Bai y EH Bildu, para autorizar al Gobierno de Navarra la concesión de un aval a Osasuna por importe máximo de 23 millones de euros con el objeto de "garantizar el principal de las operaciones de crédito o préstamo que precise para financiar las obras de reforma del estadio de El Sadar y para amortizar la deuda actualmente pendiente".

El orden del día incluye, también, varias preguntas parlamentarias de UPN respecto a la encuesta económica y social realizada a alumnado de 4º de Primaria y 2º de Secundaria, en relación a la autorización de los padres para realizar esta encuesta o el epígrafe 'otras opciones' en la pregunta sobre el sexo. Los regionalistas quieren preguntar también sobre la previsión de licitar las obras en la N-121-A.

Por su parte, el PPN ha registrado sendas preguntas sobre las negociaciones respecto a la transferencia de las competencias de Tráfico a la Comunidad foral y sobre el Canal de Navarra. EH Bildu, por su parte, ha preguntado sobre las previsiones de Educación para el alumnado que no quiere matricularse en el programa PAI y en su localidad no se ofrecen otras opciones; mientras que el PSN quiere cuestionar al Gobierno de Navarra por los motivos por los que "no ha divulgado el estudio contra la economía sumergida y diagnóstico del fraude fiscal".

En el apartado de las comparecencias se plantearán las del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, sobre las gestiones para "evitar la sustitución de huelguistas en la empresa Navarpluma"; del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, para que informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de atención a la dependencia en la presente legislatura; y del consejero de Salud, Fernando Domínguez, para que presente el 'Plan de Ordenación por distritos de Salud' y el 'Plan Director del Amianto'.

También se planteará realizar una sesión de trabajo con la Federación de Apymas de Colegios British-PAI Britila para que valoren el desarrollo del programa PAI a lo largo de esta legislatura.

La Mesa y Junta también estudiará la tramitación de varias mociones. Una de ellas, presentada por el cuatripartito y el PSN, insta al Ejecutivo foral a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Puente la Reina para los años 2020 y 2021 que "garantice una financiación suficiente" para la ejecución y puesta en marcha del proyecto 'Gares energía'.

Por su parte, EH Bildu ha registrado una moción que insta a adoptar las medidas precisas para que las personas sordas puedan acceder al aprendizaje y obtener el certificado oficial de conocimiento de euskera y de cualquier otro idioma; mientras que el PSN ha planteado una moción que llama a diseñar una nueva estrategia de apoyo a los medios de comunicación, a actualizar la Orden Foral 1/2003, de 11 de noviembre, y a apoyar la producción televisiva propia de la Comunidad foral.

En la sesión de este lunes también se tratará la proposición de reforma del Reglamento del Parlamento de Navarra, presentada por EH Bildu y Podemos-Orain Bai, así como la propuesta de normas para la elección del director de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Finalmente, Mesa y Junta votará dos propuestas de declaración institucional. La primera, presentada por todos los grupos menos el PPN, expresa la adhesión del Parlamento de Navarra a la celebración del Día Internacional de la Mujer e invita a la población a sumarse a la huelga feminista del 8 de marzo.

La segunda, presentada por el cuatripartito, solicita al Gobierno de España "suspender la venta de armas y denegar las autorizaciones de transferencias de armas a Arabia Saudí".