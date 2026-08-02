Las Migas abren este lunes el ciclo Escena Civican

Archivo - Imagen de archivo de una actuación del grupo musical Las Migas. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo Las Migas es el encargado de abrir el ciclo Escena Civican. La cita será a las 20.00 horas de este lunes 3 de agosto en la Plaza Civican y supone el primero de los seis conciertos de esta propuesta, que pone el foco un año más en las voces femeninas.

Las Migas llegan a Pamplona con la voz de Paula Ramírez, la guitarra de Alicia María Grillo, el violín de Laura Pacios, la guitarra de Marta Agustina Robles y con Oriol Riart al contrabajo.

Este cuarteto cuenta con 20 años de trayectoria y seis discos de estudio. Su música ha sonado en más de 50 países de todos los continentes, con conciertos en lugares tan diversos como Estados Unidos, India, Francia, Egipto, México, Cuba, Italia, Namibia, Jamaica, Argelia, Hong Kong, Alemania, Chile, Suecia, Ucrania o Marruecos, entre muchos otros.

A lo largo de su carrera han sido nominadas en cuatro ocasiones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca (2016, 2022, 2024 y 2025), premio que ganaron en 2022 y que conquistaron recientemente con 'Flamencas' en 2025. Asimismo, fueron galardonadas con el Premio MIN al Mejor Álbum de Flamenco en 2019 y 2023 por sus discos 'Cuatro' y 'Libres'.

En mayo de 2025, Las Migas presentaron su álbum 'Flamencas', "un homenaje a la esencia y pureza del flamenco, en el que la banda reformula su lenguaje hacia una mirada más contemporánea y poderosa". Su fuerza estética se refleja ya en el videoclip del primer sencillo, 'Celos', dirigido por el reconocido fotógrafo de moda Javier Biosca.

El ciclo Escena Civican está compuesto por seis conciertos, entre el 3 y el 20 de agosto, todos ellos a las 20.00 horas en la Plaza Civican. Además de Las Migas actuarámn en el ciclo Bea Asurmendi, Maika Makovski, Ede, Judit Neddermann y Fillas de Cassandra.