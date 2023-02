Miguel Sanz asegura no reconocer a Sayas y Adanero y cree que no son "dos personas agradecidas" con UPN

PAMPLONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de Navarra y de UPN, Miguel Sanz, ha manifestado este viernes que no reconoce a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, quienes tras ser suspendidos de la formación regionalista se han unido al PPN, y ha opinado que no son dos personas agradecidas con un partido que "les ha puesto en sitios preferentes".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sanz, que ha dicho que "tampoco quiero ser excesivamente crítico, cada cual hace lo que cree oportuno", ha señalado que "en lo que les he conocido, nada tienen que ver con lo que les conozco ahora ni con lo que están diciendo ahora sobre un partido que les ha dado de todo, les ha puesto en sitios preferentes".

Según ha continuado el expresidente, "no creo que lo que hacen ahora y dicen respecto a UPN nos lleve a pensar que son dos personas agradecidas".

En cuanto a Luis Zarraluqui, exconsejero en un Gobierno de UPN y que también se ha pasado al PP, Sanz ha dicho que "no sé qué argumentos puede tener Luis Zarraluqui pero es algo distinto a lo que me han preguntado sobre estos dos, porque estos dos tenían unos cargos precisamente por haber sido elegidos por UPN y Luis Zarraluqui no tenía nada y libremente ha optado por una opción que yo respeto".

No obstante, no ha considerado que sea acertada la decisión del exconsejero, "pero la respeto porque no tengo nada que achacar en contra de Luis Zarraluqui". "Es una persona libre, que no ocupaba ningún cargo y ha optado libremente por la decisión que ha considerado más procedente", ha manifestado.