Mikel Irujo y Aitana Duque serán los primeros candidatos del PNV en la lista de Geroa Bai al Parlamento de Navarra

Mikel Irujo y Aitana Duque - PNV

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Navarra ha culminado la primera vuelta del proceso electoral interno para la elección de las personas que formarán parte de la candidatura de Geroa Bai en las próximas elecciones forales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

Según han informado desde el PNV en una nota, las organizaciones municipales del partido han avalado por unanimidad proponer al actual consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, como primer candidato a integrar en la candidatura de Geroa Bai. La segunda candidata propuesta es la actual teniente de alcalde y portavoz de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Viana, Aitana Duque.

Cabe recordar que Geroa Bai ya designó a Uxue Barkos como su candidata a la Presidencia del Gobierno foral en las elecciones forales.

Mikel Irujo Amezaga nació en Caracas (Venezuela) en 1972. Tiene tres hijos. Es doctor en Derecho Europeo por la EHU-UPV, así como licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (1995). Es bilingüe en euskera, domina el inglés y posee un nivel alto en francés. Es autor o coautor de diversas publicaciones especializadas en derecho europeo.

Ha trabajado en la Editorial Aranzadi como analista jurídico, también en Thomson Reuters Aranzadi; ha trabajado como asesor en el Parlamento Europeo, donde también fue diputado entre 2007 y 2009; y ha desempeñado diversas responsabilidades en el Gobierno de Navarra, entre ellas delegado del Gobierno en Bruselas, miembro del Comité de las Regiones de la UE y director general de Acción Exterior. Actualmente es consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra.

Aitana Duque Martínez nació en Viana en 1992. Es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Mondragón y cuenta con un nivel C1 de euskera y B2 de inglés. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los ámbitos de la comunicación, el marketing digital y el enoturismo.

Fue responsable de Comunicación y Enoturismo en Bodegas Luis Alegre, en Laguardia (Álava), y posteriormente responsable de Marketing Digital en SIAM-Soluciones Informáticas Ambientales, en Logroño (La Rioja). Desde 2023 es concejala y teniente de alcalde de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Viana. Actualmente, trabaja como secretaria de Gabinete del presidente del Parlamento de Navarra.