Mikel Irujo destaca la importancia de las empresas tractoras en la transformación digital de Navarra en su visita a BSH

El Grupo BSH tiene 765 trabajadores en Navarra, 667 de ellos en la planta de Esquíroz

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha destacado la importancia de las empresas tractoras de Navarra para impulsar la transformación digital de la Comunidad foral. Así lo ha destacado en la visita que ha realizado este lunes a las instalaciones de BSH en Esquíroz, especializada en la fabricación de electrodomésticos.

Irujo, quien ha destacado la contribución al empleo de BSH, ha hecho hincapié en su aportación "a la transformación industrial, tan importante, para el futuro del tejido económico y social de nuestro territorio". Asimismo, ha destacado su apuesta por la digitalización que ha podido comprobar, in situ, conociendo las innovaciones de la empresa basadas en la tecnología de sensores, combinadas con soluciones de conectividad e inteligencia artificial. "Es una empresa líder en procesos de innovación que, en ocasiones, diseñan en colaboración con la Universidad Pública de Navarra", ha dicho.

El consejero Mikel Irujo también ha señalado que es una de las pocas empresas navarras que exporta a China. De hecho, alrededor de un 80% de su producción de lavavajillas compactos se dirigen a ese país.

"Digitalización, innovación, colaboración público-privada, internacionalización... Todos estos son factores de competitividad que destaca la Estrategia de Especialización inteligente de Navarra (S3), es muy satisfactorio ver como una empresa está alineada con nuestro proyecto de territorio", ha añadido Irujo.

Por parte de BSH, le han acompañado en la visita José Juste, director de Tecnología y Operaciones; Jorge Monllor, director de la fábrica de Esquíroz; María José Oquiñena, responsable de ingeniería de Esquíroz; Eloy Merino, responsable de producción de Esquíroz; Javier Gogorcena, responsable de infraestructuras y comunicaciones de IT en BSH España; y Roberto San Martín, responsable del Centro de Competencia Bomba de Calor, que desarrolla su actividad para todo el Grupo BSH.

SOBRE BSH EN NAVARRA

El Grupo BSH cuenta con tres centros en la Comunidad Foral: Esquíroz, Estella y Huarte y emplea a 765 personas, 667 de ellos en la planta de Esquíroz. En ella, BSH fabrica frigoríficos y lavavajillas compactos. La previsión para 2021 es que se produzcan 400.000 unidades de frigoríficos y 165.000 unidades de lavavajillas compactos.

En el último año, ha indicado el Ejecutivo, se han dado pasos adicionales en competitividad, arrancando proyectos de automatizaciones de procesos basados en el uso de herramientas de Industria 4.0 como la primera aplicación de Deep Learning para el chequeo de posibles defectos estéticos sin atención humana. La plantilla se ha incrementado con aproximadamente 100 trabajadores eventuales durante el mes de mayo para cubrir el pico de demanda existente y está previsto incorporar otras 100 personas más durante los meses de verano para cubrir la demanda estacional de producto.

El Centro de Tecnología Bomba de Calor nació en 2007 en Navarra para desarrollar y dar soporte a la producción de bombas de calor para secadoras en todo el mundo. Desde entonces, la división de lavado mantiene el liderazgo en ventas, llegando a una producción acumulada que a principios de 2021 ha superado los 10 millones de secadoras con bomba de calor. Actualmente, el Centro de Tecnología Bomba de Calor cuenta con un equipo de 15 personas.

Desde mayo de 2017, las instalaciones de lo que fue la fábrica de Estella, se han transformado en un Centro de Almacenaje y personalización de producto, que desempeña diversas funciones dentro de BSH, tales como almacenaje de producto, componentes, maquinaria y equipos para unidades organizativas de BSH, etc. La plantilla actual es de 13 empleados, ha añadido el Gobierno.

En Huarte, se encuentra el Centro de Servicios Corporativos de IT que ofrece servicios corporativos de IT a todo el Grupo BSH. Atiende no solamente a España, sino a muchos otros países, como China, Rusia, India o Estados Unidos tanto en la ejecución de proyectos como en el soporte de la operativa diaria. Cuenta con un equipo de 85 personas