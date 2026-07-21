Mikel Merino será recibido este martes en el Palacio de Navarra por María Chivite

Mikel Merino celebrates on stage during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibirá este martes en el Palacio de Navarra al jugador navarro campeón del Mundial de Fútbol Mikel Merino y al psicólogo deportivo Javier López Vallejo.

La recepción será a las 18.45 horas. El acto constará de tres momentos. Primero habrá un saludo y fotografía en el despacho de la presidenta. Posteriormente habrá unas palabras de la presidenta y de los miembros de la selección en el Salón del Trono.

La recepción finalizará sobre las 19.15 horas con un saludo desde el balcón del Palacio de Navarra que da a la Plaza del Castillo.