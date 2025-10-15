Miles de personas se manifiestan en Pamplona en "solidaridad con el pueblo palestino"

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este miércoles en la manifestación convocada en Pamplona por los sindicatos UGT, CCOO, LAB, Steilas, CGT, Solidari, ESK e Hiru, en el marco de una "jornada de lucha en solidaridad con el pueblo palestino" que incluye distintas movilizaciones a lo largo del día.

La manifestación ha partido pasadas las 12.38 horas desde los cines Golem Baiona, encabezada por un tractor con una bandera de Palestina y por una pancarta con el mensaje 'Stop genocidio. Langileok Palestinarekin' ('Trabajadores con Palestina'). También se han visto carteles con mensajes como 'Palestina libre' o 'Fin a la impunidad de Israel. Stop genocidio'.

Durante la marcha, que ha arrancado los aplausos de los congregados en las calles, se han lanzado gritos como 'Netanyahu asesino', 'Stop genocidio, stop ocupación', 'Boicot Israel', 'Estado sionista, estado terrorista', o 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Antes del inicio de la marcha, han realizado declaraciones a los medios de comunicación el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, el secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo, y el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera.

Lorenzo Ríos ha destacado que "lo que ha ocurrido con el pueblo palestino no ha sido una guerra, no ha sido una lucha entre iguales, ha sido un genocidio y una ocupación y haber despojado a todo un pueblo". Ha considerado que el plan de paz es "un primer paso que no es el final" y ha celebrado que "se hayan acabado los incesantes y horribles bombardeos contra los ciudadanos de Gaza". También que "se haya excarcelado a personas inocentes" y que "haya por delante una puerta abierta a un proceso de paz".

Ríos ha subrayado que "en Gaza se necesita reconstruir las infraestructuras sanitarias, que llegue la ayuda humanitaria, que se respeten los derechos fundamentales de la población y, sobre todo, que se respete un proceso de paz donde el pueblo palestino pueda decidir sobre su futuro".

Ha puesto en valor que "se ha llegado hasta aquí por la movilización y por la conciencia que se ha movido de millones de personas en toda Europa" y ha esperado que "en el futuro haya un proceso de paz que llegue hasta el final" y en el que "se garantice que la sociedad de Palestina pueda disfrutar de sus derechos fundamentales".

Por su parte, Josema Romeo, secretario general de CCOO en Navarra, ha puesto en valor el hecho de que los sindicatos "hemos sido capaces de aparcar nuestras diferencias" por "parar el genocidio en Palestina". "La clase trabajadora se tiene que implicar, creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande todas las organizaciones sindicales dejando aparte esas diferencias", ha incidido.

También ha reclamado "a todos los organismos internacionales que dejen de comprar armas a Israel y que se pongan de parte del pueblo palestino". "Hay que reconstruir, sigue habiendo muertos ayer y hoy, vamos a luchar por una paz definitiva y para que el pueblo palestino pueda elegir su destino y vivir en paz", ha dicho

Imanol Karrera, por su parte, ha considerado que los trabajadores navarros "han demostrado que somos un territorio solidario con el pueblo palestino". "Eso es lo que hemos visto hoy a través del paro general en Navarra, donde en algunos sitios en la industria ha tenido una incidencia total", mientras que en otros sectores como la administración, ha habido "una incidencia notable", ha subrayado, tras realizar una valoración "positiva" de la jornada, que ha demostrado que "el pueblo navarro está con el pueblo palestino".

Sin embargo, ha subrayado que "todavía la presión y la movilización es fundamental para que el acuerdo de alto el fuego se lleve a último extremo, pero sobre todo también para que se resuelva la causa del conflicto palestino". "Hay que poner fin a la ocupación y a la colonización, y esa es la única manera de tener una paz duradera en Palestina y que ejerzan su derecho de autodeterminación a ser un pueblo libre", ha manifestado, tras apostar por "ser firmes" "en la reclamación de justicia" y que "se aborde la solución de la ayuda humanitaria". A su juicio, "los responsables de este genocidio tienen que ser juzgados", y los empresarios, instituciones, y Gobierno de Navarra tienen que "revisar todas sus relaciones sindicales, comerciales e institucionales con el sionismo y con el Estado de Israel".

OTRAS MOVILIZACIONES

A lo largo de la jornada se han producido paros parciales en empresas y han tenido lugar otras movilizaciones, como una concentración de personal sanitario a las puertas del Hospital Materno Infantil de Pamplona. El sindicato ELA, por su parte, ha realizado una concentración en el Paseo de Sarasate.

Palestinarekin Elkartasuna ha organizado una columna propia desde el parque de Antoniutti, bajo el lema 'La lucha contra la colonización no ha cesado. Disolución de Israel. Ruptura de relaciones', para acudir a la manifestación de los Golem.

El sindicato CGT, por su parte, había convocado una huelga general de 24 horas en todos los sectores "contra el genocidio y el apartheid que sufre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel". A primera hora, el grupo Docentes por Palestina de Navarra - Nafarroako Irakasleok Palestinarekin ha desarrollado una "acción informativa pacífica".

Por la tarde, a las 19 horas, se desarrollará una nueva manifestación que saldrá desde la Plaza del Castillo y concluirá en el Paseo de Sarasate.