Un millar de agentes componen el dispositivo de la Policía Nacional para los Sanfermines 2026

Presentación del dispositivo de la Policía Nacional para las fiestas de San Fermín 2026. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.000 agentes conforman el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional para las fiestas de San Fermín 2026, que se ha presentado este domingo en un acto presidido por la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, acompañada del jefe superior de Navarra, Manuel Jesús del Collado Olivares.

El objetivo de este dispositivo es permitir el normal desarrollo de las fiestas patronales "salvaguardando el derecho de sus ciudadanos a disfrutar de las actividades programadas, asegurando una pacífica y ordenada celebración de cada uno de los eventos multitudinarios previstos".

En la presentación oficial de los efectivos realizada en Pamplona han participado, entre otras, la unidad de caballería, de guías caninos, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ), subsuelo y protección ambiental que, junto a la totalidad de la plantilla Pamplona, darán seguridad a las fiestas patronales. De hecho las cinco brigadas (información, policía judicial, seguridad ciudadana, extranjería y fronteras y policía científica) de la jefatura han reforzado y adaptado sus servicios al desarrollo de las fiestas.

Los agentes contarán con el apoyo de la VI unidad de intervención policial (UIP) y la brigada móvil controlará las estaciones de tren y autobús para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transporte y de los viajeros. Además, el grupo de delincuencia itinerante de la comisaría general de policía judicial reforzará el servicio de prevención de hurtos.

Junto a todas estas unidades, también se desplegarán agentes de la unidad aérea con drones y un helicóptero para control aéreo y emisión de imágenes en tiempo real a los centros de control y supervisión establecidos, explican en una nota desde la Policía Nacional.

Un año más agentes de Francia, Italia y Alemania patrullarán de forma conjunta con policías españoles en el marco del proyecto Comisarías Europeas facilitando así la atención a ciudadanos de otros países en su propio idioma.

A disposición de la ciudadanía Policía Nacional dispondrá de pulseras identificativas (donde consignar nombre y teléfono), para que los menores las lleven puestas durante las fiestas. Es una medida que se inició en ediciones anteriores y que, dado su acogida y eficacia, continuará durante este año. Los ciudadanos podrán recoger las pulseras desde el mediodía de este domingo, 5 de julio, en la entrada de la Jefatura Superior en la Calle General Chinchilla.

Además, a lo largo del mes de julio se incorporarán a la plantilla de Pamplona nuevos efectivos profesionales de las escalas de Subinspección y Básica destinados en la capital navarra por Concurso General de Méritos, así como alumnos en prácticas de la escala Básica, provenientes de la Escuela Nacional de Policía que se distribuirán entre todas las unidades de la Jefatura para dar un mejor servicio a la ciudadanía.