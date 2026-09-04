El ministro Óscar López visita la sede de la empresa navarra Veridas en México

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha visitado este viernes las instalaciones en México de la empresa tecnológica navarra Veridas. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha visitado este viernes las instalaciones en México de la empresa tecnológica navarra Veridas, una de las compañías líderes mundiales en soluciones de biometría, verificación de identidad digital e Inteligencia Artificial ética.

Durante el encuentro, el ministro ha recorrido las oficinas de la firma en la capital mexicana y ha conocido de primera mano la operativa de una empresa surgida del ecosistema innovador español que hoy garantiza la seguridad digital de millones de ciudadanos y grandes corporaciones en América Latina y Europa, según ha explicado en una nota Delegación del Gobierno en Navarra.

"Veridas es un claro ejemplo del extraordinario proceso de transformación digital y desarrollo tecnológico que está viviendo España. Nuestro país no solo desarrolla e innova, sino que exporta tecnología de vanguardia, altamente crítica, sensible y éticamente comprometida a mercados tan competitivos e importantes como el mexicano", ha expresado López durante su visita.

En la actualidad, la tecnología de Veridas procesa anualmente en México más de 50 millones de verificaciones de identidad seguras para las mayores compañías del país, alcanzando los 6 millones semanales y garantizando el cumplimiento de la normativa local en materia de prevención del blanqueo de capitales, lucha contra el fraude, combate a la extorsión y seguridad financiera. Entre sus clientes clave destacan operadoras de telecomunicaciones como Telcel, Altán Redes u Oxio, e instituciones financieras como BBVA, Santander, Banamex, Scotiabank y Afirme.

Por su parte, Jordi Torres, Managing Director LATAM de Veridas, ha destacado el valor estratégico del respaldo institucional. "Es un orgullo para Veridas recibir al ministro Óscar López en nuestras oficinas de México. Su visita reafirma el compromiso de España con el desarrollo de una Inteligencia Artificial segura, ética y accesible, y respalda el trabajo que realizamos diariamente desde Veridas para liderar, tanto en Europa como en América Latina, la protección de la identidad digital, el blindaje frente al fraude y el cumplimiento de los máximos estándares de ciberseguridad", ha explicado.

Fundada en Navarra y con una decidida expansión internacional, Veridas tiene sedes en Pamplona, Madrid, Ciudad de México, Boston, Sao Paulo, Milán, La Haya y Reino Unido, superando los 230 empleados en ocho países.

El ministro ha destacado que "el compromiso del Gobierno es acompañar a nuestras empresas tecnológicas de alto valor añadido en su crecimiento y proyección internacional". "Veridas demuestra que el talento y el I+D producido en España se han convertido en un motor indispensable de confianza digital, generación de riqueza y reputación en todo el mundo", ha concluido el titular de Transformación Digital.