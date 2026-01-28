El ministro Torres, sobre la petición de indulto para el exfiscal general: "Ya veremos qué dice el Tribunal Supremo"

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado, en relación a la petición de indulto para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que "ya veremos qué es lo que dice el Tribunal Supremo" al respecto.

Así se ha pronunciado Torres este jueves en Pamplona, durante un acto institucional, en respuesta a los medios de comunicación después de que el Ministerio de Justicia haya comenzado los trámites ante una primera petición de indulto para el exfiscal general, condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos. García Ortiz fue considerado culpable por el Tribunal Supremo, a quien el Gobierno ha emplazado a que informe sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia.

"Es una solicitud, por lo que hemos podido saber, que hacen ciudadanos. El Ministerio de Justicia lo que hace es dar trámite a una solicitud formalizada con respecto a un indulto que se solicita por parte de la ciudadanía. Ya veremos qué es lo que dice en este caso el Tribunal Supremo, que es a quien se le ha solicitado esa información", ha indicado.