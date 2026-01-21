Miriam Martón y Esther Fernández asumen el lunes sus cargos directivos en Protección Social y en el SNE

Miriam Martón (i) y Esther Fernández asumen el lunes sus cargos directivos en Protección Social y en el SNE. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el nombramiento de Miriam Martón Pérez como nueva directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, así como la designación de Esther Fernández Razquin como nueva directora gerente del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNE-NL). Ambas asumirán sus cargos el próximo lunes, según consta en los decretos forales de nombramiento.

Martón, hasta ahora directora gerente del SNE-NL, asume el cargo con el objetivo de "avanzar hacia una mayor vinculación de la Renta Garantizada con el empleo, a fin de aumentar la inserción laboral de las personas que perciben esta prestación", según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, que ha mencionado el anuncio que ya realizó en ese sentido la presidenta María Chivite cuando comunicó los cambios en su estructura de Gobierno.

Martón toma el testigo de Inés Jiménez Muro, cuyo cese se ha aprobado también en la sesión de este miércoles. Maeztu ha dado su agradecimiento al trabajo realizado por Inés Jiménez "en todo lo que tiene que ver con la inclusión de las personas y con la cooperación internacional, con la atención primaria". También ha reconocido "la competencia técnica que ha desarrollado a lo largo de estos años, con un fuerte compromiso social y, por supuesto, también con una calidad humana de la que hemos aprendido todos y todas mucho".

Miriam Martón es natural de Valtierra y nacida en 1974. Ha sido desde 2019 gerente del Servicio Navarro de Empleo. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y en Ciencias del Trabajo por la Universidad de La Rioja. Posee un máster en Prevención de Riesgos Laborales. Inició su trayectoria profesional en el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) y trabajó como consultora de recursos humanos en Sinergium entre 1999 y 2002.

A partir de 2002 se incorporó al Centro Integral de Empleo de UGT. De 2016 a 2018 trabajó como responsable territorial en Acción Laboral, empresa dedicada a realizar programas de orientación, formación e inserción. Desde 2018 hasta 2019 fue la coordinadora del Equipo de Mediación Intercultural del Gobierno de Navarra en Cruz Roja Pamplona.

La vacante que deja Martón en el SNE-NL será ocupada por Esther Fernández Razquin, hasta ahora responsable del Plan de Inclusión Social en Cruz Roja.

Nacida en Pamplona 1971, Esther Fernández es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra (1997) y Posgrado en Trabajo Social y Máster Universitario en bienestar social: intervención individual, familiar y grupal (2010). Posee el título de Experta en Género y un Máster en residencias, geriatría y gerontología.

Fernández se inició como técnica de empleo del Plan de Empleo para colectivos vulnerables de Cruz Roja en Navarra en el año 2001 pasando por diferentes programas de orientación, formación, intermediación y trabajo con el entorno, desarrollando programas de sensibilización y cooperación empresarial, hasta que en el año 2013 pasó a ser la directora del Plan de Empleo de Cruz Roja, desempeñando tareas de gestión y planificación estratégica. En 2017 accedió a la dirección de Inclusión Social de esta entidad, cargo que deja ahora para asumir la gerencia del SNE-NL.