Modificaciones en el transporte urbano comarcal de Pamplona este miércoles por la San Silvestre

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias líneas del transporte urbano comarcal de Pamplona sufrirán modificaciones este miércoles, 31 de diciembre, entre las 18 y las 20.30 horas aproximadamente, debido a la celebración de la San Silvestre, carrera que transcurrirá por el centro de la ciudad.

En concreto, las líneas 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18 y 21 tendrán cambios en su recorrido a su paso por Pamplona y se verán afectadas en sus frecuencias horarias habituales, según han informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Moventis TCC -empresa adjudicataria del servicio-.

Por otra parte, desde las 15 horas permanecerá anulada la parada de la calle Navas de Tolosa (Hotel Tres Reyes).

Durante ese periodo de tiempo, las paradas ubicadas en los tramos cortados por la organización permanecerán anuladas, quedando habilitadas aquellas que se encuentran en los recorridos alternativos.

Además, a pesar de no haber sido desconvocada la huelga en el transporte urbano comarcal, y dado que la práctica totalidad de la plantilla de Moventis TCC se ha adherido a la propuesta de la empresa, se prevé que el servicio transcurra casi con total normalidad con los horarios y frecuencias ordinarios, han explicado la Mancomunidad y Moventis TCC.

Por otro lado, desde las 21 horas hasta la una del 1 de enero aproximadamente no se prestará servicio por la celebración de la Nochevieja.

Los horarios en detalle de cada línea también se podrán consultar en la web www.tuvillavesa.es, en la app Tu Villavesa y en todas las paradas de la red.