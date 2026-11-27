Ángel Moleón, candidato del PSOE al Senado por Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSN en la coalición Senado de Progreso (formada por Frente Amplio y Partido Socialista) Ángel Moleón ha pedido este viernes "máxima movilización y participación" en las elecciones generales de este domingo y ha llamado a votar al PSOE, afirmando que es "la única opción real" en el espacio progresista. Y ha advertido de que "nos jugamos involución contra avance, mala educación contra propuestas, ataques a Navarra contra la defensa del autogobierno foral".

Así lo ha asegurado en un acto electoral en la avenida Carlos III de Pamplona. Moleón ha comenzado su intervención ante los medios condenando el asesinato por violencia de género de este jueves en Bilbao y ha trasladado su pésame a la familia de la mujer asesinada. "Esto demuestra que queda mucho trabajo por hacer y que la violencia machista afecta a todas las mujeres simplemente por el hecho de ser mujer", ha destacado, para criticar que el candidato de Vox, Santiago Abascal, "se negó a condenar esta violencia machista y de género" en el debate a cuatro del jueves.

Por otro lado, Moleón ha censurado "la mala educación, el desprecio y la falta de respeto hacia Navarra" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones en un acto electoral del PP, asegurando que "la inmensa mayoría de los navarros tiene que venir a Madrid porque no pueden emprender".

"Para hablar de Navarra lo primero que debería hacer es conocerla y, en segundo lugar, y lo más importante, respetarla", ha manifestado el candidato socialista, que se ha preguntado "de qué Navarra nos está hablando la señora Ayuso". Así, ha puesto en valor una Navarra "plural, diversa, que trabaja la convivencia, que tenemos un patrimonio histórico y cultural inigualable, que respeta sus lenguas y que reconoce sus derechos históricos".

Una Comunidad foral, ha resaltado, que "lidera los rankings de calidad de vida, que es la Comunidad con menor tasa de paro en la media de los dos últimos años, con más gente trabajando que nunca" y que "también lidera la cantidad de contratos indefinidos que tenemos entre los trabajadores y las trabajadoras".

También ha afirmado que Navarra "lidera el peso en el empleo industrial y su crecimiento", que es "la segunda comunidad en que los salarios medios son los más elevados de toda España", que "más invierte en I+D+i, que más gasta por habitante en derechos sociales" y "una de las comunidades con menor tasa de pobreza".

"¿De qué Navarra está hablando la señora Ayuso? Aquella que tiene la menor tasa de abandono escolar, líder en políticas educativas, líder especialmente en la Formación Profesional" y que "sí aplica la ley de vivienda y que ya está dando resultados" con "la rebaja del precio de alquiler hasta de un 5%", ha recalcado.

Moleón ha reprochado que "ante la mala educación, ante el desprecio, ante la falta de respeto a los navarros y a las navarras" por parte de Ayuso, UPN "calla" y "pacta con el PP para hacer presidente sin condiciones a Alberto Núñez Feijóo, y, por lo tanto, vicepresidente al señor Abascal". "Callan y luego se erigen en los defensores de los navarros y las navarras. Quién les han visto y quién les ve", ha reprochado.

Ángel Moleón ha afirmado que "lo que nos jugamos el próximo domingo" es "involución contra avance, mala educación contra propuestas, ataques a Navarra contra la defensa del autogobierno foral". Por eso, ha llamado a la sociedad navarra, especialmente al "espacio progresista y de izquierdas" a que ejerzan "bien" su derecho al voto. En este sentido, ha recordado que en 2023 en Navarra "más de 50.000 votos progresistas no se transfirieron a tener mayor representación".

Por eso, ha destacado que "somos la única opción real" en el Senado para "conseguir los tres senadores de cuatro que se eligen" y ha incidido en la importancia de "tener una mayoría progresista en el Senado". Así, ha pedido la "máxima movilización, máxima participación, porque si nos quedamos en casa ganarán los poderosos, ganarán los de la mala educación, ganarán los que no respetan a Navarra, ganarán los que niegan la violencia de género". Y ha insistido en su llamamiento a votar "con fuerza", "con alma" y "pensando qué es lo mejor para los navarros y las navarras".

Preguntado por su valoración del debate a cuatro de este jueves, Moleón ha considerado que se vieron "dos bloques muy diferenciados" que contrapusieron "involución contra avance". Igualmente, ha opinado que "quedaron claros nuevamente la mala educación, los insultos, la cantidad de bulos que los candidatos de la derecha dijeron en todo momento". Por el contrario, ha asegurado que "se vio que hay un espacio progresista preparado para que este país siga avanzando mediante políticas progresistas".

A punto de terminar la campaña electoral, el socialista ha afirmado que "hemos reflejado muy bien todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que queremos hacer, y por supuesto que queremos seguir avanzando". A su vez, ha puesto en valor el "tono respetuoso" del PSOE frente a las "salidas de tono" de la derecha.