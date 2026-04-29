El Monumento a los Caídos en Pamplona abre sus puertas a la ciudadanía durante once días

Imagen de la visita de la Comisión y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona al Monumento a los Caídos - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles comienzan las visitas guiadas gratuitas al Monumento a los Caídos. Unas visitas que se prolongarán durante once días y cuyas plazas, 550, se agotaron en unas horas.

La Comisión y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha replicado este miércoles la que será la visita tipo, que mostrará a la ciudadanía el interior del edificio y sus espacios más reseñables, además de mostrar un vídeo documental sobre el espacio.

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado estas visitas dentro del proceso de transformación de este entorno, cuyo reflejo principal es el concurso internacional de arquitectura para convertir el edificio en un museo memorial.

A este certamen se han presentado 21 propuestas y ahora un jurado seleccionará un máximo de cinco, que se expondrán a la ciudadanía, para que pueda realizar aportaciones y sugerencias.

Con todo ello, se elaborarán las bases de un procedimiento negociado entre las propuestas seleccionadas para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución, que afectará no sólo al edificio sino también al entorno, "haciéndolo más permeable y mejorando el tránsito" entre el Ensanche y el barrio de Lezkairu.

Antes de esa selección, el Consistorio ha abierto las puertas del Monumento a los Caídos al conjunto de la ciudadanía, a fin de que conozcan el espacio.

Las visitas, que arrancan este mismo miércoles por la tarde, se prolongarán hasta el 10 de mayo, a razón de dos visitas diarias, cada una de ellas, salvo el 1 de mayo, con un máximo de 25 participantes por visita.

Además de visitar la planta baja del edificio, se accederá a la cúpula y al mirador situado en la cubierta, desde el que se tiene una vista panorámica de la avenida de Carlos III hasta su confluencia con la Plaza del Castillo.

El edificio que alberga el Monumentos a los Caídos se reabrirá a la ciudadanía para la exposición de los trabajos finalistas del concurso internacional de proyectos.

El inmueble, diseñado por José Yárnoz y Victor Eusa, se levantó en 1952 como homenaje a los muertos en Navarra del bando franquita durante la Guerra Civil.

En 1961 se enterraron en la cripta del edificio los cuerpos los generales franquistas Mola y Sanjurjo, que fueron exhumados en 2016, como paso previo al proceso de resignificación que inició el Ayuntamiento de Pamplona en 2018.

Ahora, se ha vuelto a retomar la iniciativa, con el concurso internacional de arquitectura, cuyos proyectos seleccionados se darán a conocer "en breve".