La moratoria en el cierre de aulas o la modificación de la renta garantizada, este lunes en la Mesa y Junta

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra dará trámite en su sesión ordinaria de este lunes a la proposición de ley foral de UPN que plantea una moratoria de un año para la aplicación de criterios de renovación de los conciertos educativos que deben ser actualizados para el curso 2026-2027.

También se tramitará una proposición de Ley Foral, presentada por el PPN, del Derecho Navarro a la Inclusión Activa, que plantea una modificación de la renta garantizada, considerándola un "complemento" del Ingreso Mínimo Vital e incluye requisitos como un mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra, estar en edad laboral y estar inscrito como demandante de empleo, entre otras cuestiones.

A la sesión de este lunes se ha remitido, además, el criterio del Gobierno de Navarra por el que muestra su disconformidad con la tramitación de la proposición de ley foral de reforma de la Constitución Española planteada por UPN con el fin de derogar la disposición transitoria cuarta.

En el apartado de las mociones, Vox ha registrado una iniciativa por la que se insta a los gobiernos central y forma a "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles". El PSN ha presentado una moción que insta al Gobierno de Navarra a prorrogar los actuales Planes de Ordenación Cinegética; mientras que el PPN quiere instar al Ejecutivo foral a promover, en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, la celebración de un partido oficial o amistoso de la selección española absoluta masculina de fútbol en el estadio de El Sadar.

En otro orden de cosas, la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para informar sobre el Plan de Estrategia de Vivienda Rural, mientras que UPN quiere que el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, explique la situación de las obras del futuro Centro de Industrialización y Robótica Aplicada a la Construcción y la Arquitectura (BAI).

También se contemplará realizar sesiones de trabajo con una representación del Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra, sindicato SATSE y enfermeras/os navarras/os, para trasladar la situación actual de estos profesionales sanitarios en el sistema sanitario navarro; y con una representación de la Plataforma Intersindical del Ciclo 0-3 para que exponga sus demandas.