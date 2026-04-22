UPN registra la ley para evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPN ha registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley que pretende evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados estableciendo una moratoria de un año para la aplicación de criterios de renovación de los conciertos educativos que deben ser actualizados para el curso 2026-2027 y en la planificación del número de aulas en los centros públicos.

La iniciativa de UPN plantea que el Departamento de Educación determinará al inicio del curso en que finalicen los conciertos educativos de todos los niveles los criterios concretos que aplicará para la resolución de las peticiones de renovación, "teniendo especial consideración aquellos que garanticen la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijas e hijos".

Así, según ha explicado UPN en una nota, la propuesta legal establece que "de cara a adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos y alumnas, los centros concertados podrán presentar al Departamento de Educación propuestas diferentes a las de los criterios fijados por el Departamento en ámbitos como la inclusión educativa, las necesidades de la población escolar, la innovación pedagógica, la intervención social o cualquier otro aspecto que consideren oportuno". "Estos criterios propuestos deberán ser valorados de forma obligatoria por la Comisión de Conciertos competente, de cara a la concesión del número de unidades concertadas", ha añadido la formación regionalista.

Además, la propuesta de los foralistas recoge que se aplicarán en la enseñanza concertada los mismos criterios de reducción de ratios y unidades que se aprueben para la escuela pública.

Con el fin de "garantizar la seguridad jurídica y de aplicar de forma correcta lo dispuesto en dicha ley", se establece una moratoria de un año para su aplicación en la renovación de los conciertos educativos que deben ser actualizados para el curso 2026/2027, y en la planificación del número de aulas en los centros públicos, manteniéndose en el próximo curso las unidades tanto públicas como concertadas existentes en la actualidad, ha explicado la formación regionalista.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha señalado que su partido "no va a dejar que se ponga en riesgo la calidad del sistema educativo y la libertad de elección de las familias". A este respecto, ha considerado que "aplicar las mismas ratios para la enseñanza pública y la concertada garantiza la igualdad de trato al alumnado y que las familias elijan el modelo educativo para sus hijos en libertad".

Asimismo, ha manifestado que "el Gobierno de María Chivite se ha ganado el rechazo y el malestar del conjunto de la comunidad educativa por su manera de gestionar". Por ello, ha abogado por "aprovechar las circunstancias para mejorar la atención educativa de un sistema que siempre ha sido referente y que se ha caracterizado por la excelencia y la equidad, a lo que ha contribuido tanto la red pública como concertada". "Tomar este tipo de decisiones sin un análisis realista, sin visión de futuro y sin dar capacidad de respuesta a los centros es una muestra más de cómo se gestiona la educación desde que están los socialistas al frente", ha concluido.