Un motorista de 42 años circulaba a 181 km/h en la N-121 en Bardenas, limitada a 90

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 42 años, vecino de Castellón, ha sido para un juicio rápido por delito de tráfico al circular el pasado viernes en la carretera N-121, en Bardenas, a 181 km/h, en una vía limitada a 90. Viajaba con una pasajera detrás, según ha informado la Policía Foral.

Además, otros seis conductores han sido citados para juicio rápido también por delito de tráfico. Así, en Leitza era imputada una conductora con tasa de alcoholemia por coger un vehículo habiendo sido advertida para no hacerlo por su sintomatología (se le imputó también resistencia y negativa a someterse a la prueba de precisión).

En Estella-Lizarra se investiga al conductor de una furgoneta con 1,07 de tasa, después de recibirse una llamada por estar generando molestias por ruidos en la calle Donantes de Sangre. En Villava, en un control preventivo con motivo de las fiestas patronales, un conductor dio una tasa positiva de 0,69. En Olazagutía, otro dio una tasa 0,80 en la NA-718 (control en la subida a Urbasa). En Miranda de Arga, a un conductor ebrio tras ocasionar incidentes en un establecimiento de Tafalla, se le imputan delitos contra la seguridad vial -sintomatología y negativa- y desobediencia, atentado y amenazas a los agentes actuantes.

En la avenida Aróstegui de Pamplona, se detectó un conductor con pérdida de vigencia por pérdida de puntos, sin haber realizado el curso de reeducación vial. Denunciado también por positivo en dos drogas.

Durante el fin de semana, Policía Foral ha atendido 30 accidentes viales (7 el viernes por la tarde, 14 el sábado y 9 el domingo). En nueve de los siniestros estuvieron implicados animales (atropellos) y en dos casos los accidentes dejaban heridos leves en Latasa (salida de vía NA-411) y Bargota (colisión en A-12). La vía con mayor siniestralidad ha sido la N-121 (Pamplona-Tudela), con seis accidentes atendidos.