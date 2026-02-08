Movilizado dispositivo de emergencia para atender a un varón de 69 años con infarto en la Cascada de Oinaska

Momento de la intervención. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, efectivos del Servicio de Bomberos y un equipo médico intervinieron en la tarde de este sábado en la Cascada de Oinaska (Baztán-Urjauziko Zokoa) para atender a varón de 69 años que había podido sufrir un infarto y a quien las personas que le acompañaban ya le están realizando RCP.

Sobre las 17.30 horas se recibió un aviso de SOS Navarra, a través del Centro de Mando y Coordinación, que movilizó una patrulla de Protección y Atención Ciudadana de Policía Foral la Comisaría de Elizondo, para que se dirija al lugar. Personada la patrulla, y mediante el uso del dispositivo DESA de dotación, lograron que el paciente recuperara y mantuviera las constantes vitales.

Junto con personal de Policía Foral acudieron un equipo médico y bomberos de Navarra de la zona, quienes se incorporaron a las labores, facilitando soporte vital avanzado. Llevaron a la persona en camilla portátil hasta la carretera para su posterior movilización al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.