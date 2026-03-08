El movimiento feminista llama en Pamplona a "tejer alianzas" para construir "un mundo mejor"

Manifestación del movimiento feminista por el 8M, Día Internacional de la Mujer. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este domingo en Pamplona en la manifestación convocada por el movimiento feminista de Iruñerria, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en la que se ha llamado a "tejer alianzas" con movimientos antirracistas, a favor de Palestina, en favor de las personas vulnerables, con el objetivo de construir "un mundo mejor".

La movilización, convocada con el lema 'Beste mundu bat feminismotik' (Otro mundo desde el feminismo), ha partido pasadas las 12.10 horas desde la Plaza de Antoniutti, donde se ha reunido una multitud, desafiando la lluvia. En este espacio, desde las 10.30 horas, miembros del colectivo Salam Gaza Nafarroa vendían un pañuelo solidario y otros productos como pulseras, banderas y pines, para recaudar fondos destinados a "garantizar acceso a agua potable, alimentos y apoyo sanitario para la población de Gaza".

La manifestación ha partido precedida de una gran bandera morada con el símbolo del movimiento feminista y la inscripción 'Gora borroka feminista' (Viva la lucha feminista). Le seguía una pancarta con el lema 'Beste mundu bat feminismotik' (Otro mundo desde el feminismo). Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'La lucha feminista es antirracista', 'Viva la lucha de las mujeres palestinas', 'Ni una agresión sin respuesta' o 'Las calles, las noches, también son nuestras'.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes del inicio de la manifestación, Amaia Zubieta, en representación del movimiento feminista de Iruñerria, ha defendido que "en este contexto de guerra y de violencia" es posible "construir un mundo diferente y mejor desde el feminismo".

Zubieta ha subrayado la voluntad de poner "el acento en las alianzas con el movimiento antirracista, con el movimiento a favor de Palestina y de todos los pueblos que en estos momentos están luchando por su libertad y por vivir una vida libre de violencias". En este sentido, ha destacado la necesidad de "tejer estas alianzas, organizarnos y luchar; hemos conseguido mucho trabajando juntas pero todavía nos queda muchísimo recorrido por hacer", ha remarcado.

Por otro lado, ha recordado "las violencias que sufrimos las mujeres" que "aterrizan en nuestros cuerpos y en nuestros territorios cada día". Ha censurado que "las personas más poderosas cada vez son más poderosas y las personas más vulnerables son cada vez más vulnerables, tienen trabajos precarios, no tienen acceso a la vivienda".

"Todas estas luchas son las que nos preocupan y creemos que día a día, y tejiendo estas alianzas, tenemos que seguir buscando un mundo mejor", ha concluido.