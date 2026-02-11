La MPC recogió 148.369 toneladas de residuos en 2025, un 0,69% más que el año anterior

Una persona abre con tarjeta un contenedor de materia orgánica. - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) recogió durante 2025 un total de 148.369 toneladas de residuos, lo que supuso un 0,69% más que en 2024. La generación media de residuos por habitante fue de 379 kg/hab/año, frente a los 381 kg/hab/año de 2024. La cantidad de residuos recogidos de forma separada sobre el total recogido se incrementó pasando del 57% al 62%.

Los residuos procedentes de la recogida separada fueron 92.076 toneladas, lo que supuso 7.843 toneladas más que en 2024 y un incremento del 9,3%. Esta cantidad representa el 62,1% de los residuos generados en la Comarca. Los residuos recuperados alcanzaron las 71.328 toneladas, lo que significó un incremento de 3.877 toneladas (un 5,7% más). Los residuos recuperados supusieron un 48,10% de los residuos generados, detalla la MCP en una nota de prensa.

Entre las recogidas separadas destacaron los biorresiduos (materia orgánica del contenedor marrón, compostaje doméstico-comunitario y restos verdes) con 29.815 toneladas, lo que significó un incremento del 10,6% sobre las toneladas recogidas en 2024 y supuso un 47,9% del total de biorresiduos generados.

En el caso de la materia orgánica del contenedor marrón hay que destacar la recogida de 20.335 toneladas. Durante 2025 esta cantidad se incrementó en 4.100 toneladas con la extensión durante la primavera de 2025 del sistema de contenedores inteligentes al perímetro del área metropolitana de Pamplona (con una población aproximada de 100.000 personas). "Esto hace prever que en 2026 los datos de recogida separada seguirán mejorando", apunta la MCP.

En el caso del papel-cartón la recogida alcanzó 21.821 toneladas, un 3,7% más que en 2024. En cuanto a los envases, se recogieron 18.273 toneladas -un 16% más que en 2024-, fruto de la recogida en las áreas con contenedores inteligentes.

Finalmente, se recogieron 10.090 toneladas de vidrio, lo que implicó un descenso del 1,8% sobre la cantidad recogida el año pasado; voluminosos y RAEES, 4.115 t (incremento del 5,9%); recogidas de ropa-calzado-textil 2.121 t (+7,7%) y madera 2.679 t (+10,6%).

Hay que destacar la actividad del Banco de Alimentos que recogió 400 toneladas de alimentos frescos en 69 establecimientos de Pamplona y su Comarca, pertenecientes a 13 empresas de distribución.

La MCP ha resaltado los "buenos resultados" en el área urbana, una vez finalizado el despliegue del sistema de contenedores (contenedores marrón y gris) con apertura con tarjeta electrónica en las cuatro fases previstas.

"Con este sistema más del 60% de los residuos generados se recogen de forma separada, frente al 40% obtenido previamente. El incremento de la recogida de las fracciones reciclables conlleva una disminución muy significativa, en torno al 40%, de la cantidad recogida de la fracción resto", ha destacado.

74.671 TONELADAS SE DESPOSITARON EN EL VERTEDERO, UN 4,7% MENOS

En 2025 se depositaron en el vertedero del Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora 74.671 toneladas de la recogida y tratamiento de los residuos domiciliarios y comerciales. Significó una reducción del 4,7% respecto a 2024, principalmente motivado por la implementación del SCAC en localidades limítrofes a Pamplona durante la primavera de 2025 y, en consecuencia, el incremento de las recogidas separadas.

De esta cantidad depositada en el vertedero, 16.655 toneladas fueron residuos tratados (un 22,3% del total vertido), una cifra que supera la cantidad tratada en 2024 (14.306 toneladas, que representaron el 18,26%).

PLAN DE CHOQUE CONTRA EL BOLSEO Y PUERTA A PUERTA EN LA INDUSTRIA

La MCP trabaja en la actualidad en varias líneas de actuación en la recogida de residuos. Por un lado, en el primer trimestre de 2026 se iniciará una serie de acciones orientadas a la mejora de la recogida separada y la reducción de depósitos de residuos fuera de los contenedores, en coordinación con ayuntamientos de la Comarca. El plan de choque incluye medidas relacionadas con la puesta en marcha del nuevo contrato de recogida, acciones de comunicación en islas de contenedores, o el refuerzo de las labores de inspección y control in situ.

Por otro lado, en otoño de 2024 se puso en marcha la experiencia piloto de recogida puerta a puerta en el Polígono Industrial de Landaben, y para 2026 ya se han establecido las tasas para el pago por generación. Asimismo, este año se realizará el despliegue de esta recogida a 1.300 empresas de la Comarca de Pamplona a las que en 2027 se aplicará este nuevo sistema de tasas. La implantación continuará en el resto de las empresas de la Comarca durante 2027.

Por otro lado, en la actualidad hay en la Comarca de Pamplona más de 5.000 familias inscritas en programas de compostaje. Además, ya existen en el ámbito rural de la Comarca de Pamplona 76 áreas de acopio y triturado de restos verdes, con el objetivo de que todos los residuos domésticos orgánicos rurales se queden en los pueblos y no tengan que ser transportados hasta una planta de valorización centralizada en las inmediaciones de Pamplona.

Durante 2025 se implantó el compostaje doméstico como forma de recuperación de la materia orgánica rural en Valle de Elorz, Etxauri, Atez, Goñi, Juslapeña, Odieta, Basaburúa, Imotz, Lantz, Ultzama y Esteríbar y se aprobó una reducción en la tasa de residuos de 2026 para aquellos que soliciten y utilicen este sistema. A lo largo de 2026 se extenderá esta acción a las zonas rurales de los municipios de Biurrun-Olcoz, Galar, Tiebas-Muruarte de Reta, Aranguren, Berrioplano, Cendea de Olza/Oltza Cendea, Cizur, Ezcabarte, Valle de Egüés.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En cuanto al tratamiento de residuos, ya se encuentra en su fase final las obras del nuevo Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona en la Ciudad del Transporte que permitirá el tratamiento de la totalidad de los residuos domésticos y comerciales de la Comarca de Pamplona. La obra se inició en septiembre de 2024 y su conclusión y puesta en marcha está prevista para mediados de 2026.

"Es una obra compleja que supondrá la valorización de la materia orgánica del contenedor marrón para su conversión en biometano y compost, así como la máxima recuperación de residuos del resto de fracciones para su reciclaje", explican desde la MCP. La inversión prevista es de aproximadamente 90 millones de euros.

Por otro lado, durante el segundo semestre de 2025 se realizaron las obras de sellado de la primera fase del vertedero de Góngora, lo que supone alrededor del 20% de la superficie total ocupada. Las celdas de vertido, estabilizadas y desgasificadas, han quedado impermeabilizadas y restauradas. En 2026 está prevista la redacción de la segunda fase del sellado para su ejecución en 2027.