MTorres y Casa de Misericordia, ganadores de los Premios Arizmendiarrieta Sariak Navarra 2026

El consejero Irujo y la consejera Maeztu junto a los galardonados y los integrantes del jurado de los Premios Arizmendiarrieta. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

MTorres y Casa de Misericordia han recibido este viernes los Premios Arizmendiarrieta Sariak Navarra 2026, en las categorías de empresa y de entidades sin ánimo de lucro, en el acto celebrado esta mañana en la Cámara de Comercio de Pamplona.

El acto de entrega de estos galardones, organizados por la Fundación Arizmendiarrieta junto con el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, ha contado con la participación del consejero del citado Departamento, Mikel Irujo, y de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.

Estas distinciones tienen como fin poner en valor a aquellas organizaciones "que destacan por integrar en su gestión principios humanistas, fomentando modelos empresariales centrados en las personas, la participación y el compromiso social".

En esta edición, el jurado ha subrayado la relevancia de avanzar hacia organizaciones "más inclusivas, sostenibles y participativas, capaces de generar valor económico sin renunciar al desarrollo humano y social".

Los Premios Arizmendiarrieta reconocen precisamente ese equilibrio: empresas y entidades que "no solo buscan resultados, sino que lo hacen desde una visión humanista, una cultura basada en la dignidad de las personas, la cooperación y la responsabilidad compartida".

En el caso de MTorres, el Jurado ha destacado "su trayectoria, su capacidad de innovación en la gestión, así como su cultura de empresa compartida y comprometida, su foco en las personas y su visión transformadora en positivo de la sociedad a través de la innovación constante".

Por su parte, Casa de Misericordia ha sido reconocida por "su labor en el ámbito social, su impacto positivo en la comunidad, así como por su cultura de organización compartida, sus sistemas de gestión avanzada, la transparencia en la gestión y sus valores y propósito corporativo".

En el transcurso de la jornada la consejera Carmen Maeztu ha indicado que las entidades distinguidas "entendéis que los proyectos colectivos funcionan mejor cuando las personas se sienten parte de ellos. Cuando existe confianza, participación y propósito compartido". Y ha añadido que "vuestras organizaciones forman parte del modelo por el que apostamos desde el Gobierno de Navarra: un tejido empresarial conformado por empresas que ponen a las personas en el centro y construyen, desde la sostenibilidad y el arraigo al territorio, una sociedad más justa y equitativa".

Por su parte, en la clausura del acto el consejero Mikel Irujo ha remarcado que "la industria que pone su foco en las personas tiene la garantía de aportar un valor socio económico a la sociedad. Es a través del capital humano que la empresa avanza, mejora, se adapta y en definitiva, crece". Aspecto en el que ha añadido que, "aunque la tecnología sustituya competencias empresariales, el valor de personas comprometidas, con arraigo y entrega, ética, y adaptabilidad contextual, creatividad e inteligencia emocional, es imposible de sustituir".

ACTO DE ENTREGA Y JURADO

El acto de entrega de los Premios Arizmendiarrieta ha dado comienzo con la intervención del presidente de la Cámara Navarra, Javier Taberna, junto con el presidente de la Fundación Arizmendiarrieta, Juan Manuel Sinde.

Tras la apertura, ha tenido lugar una mesa redonda en la que se han presentado de casos de éxito por parte de la directora de reputación corporativa y ASG Grupo Enhol, Natalia Oliver; de gestión de personas y bienestar de Tasubinsa, de manos de Josune Valdivieso; y de la experiencia de la Institución Futuro, presentada por Ramón Lacosta. La mesa ha estado coordinada por Anabel Eguillor, directora de capital humano del Grupo la Información.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio; Miriam Martón, directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo; Inés Francés Román, directora de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; e Iñaki Mendióroz Casallo, director general de Economía Social y Trabajo.

Junto con Natalia Oliver, representante del Grupo Enhol, empresa ganadora en 2025; Iñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras y Javier Lagunas, director de Tasubinsa, entidad ganadora en 2025.

A su vez han formado parte del jurado Francisco Esparza, ex presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Navarra; Ana Ursúa, directora general de la Asociación de la Industria Navarra (AIN); y Jon Angulo, ganador del Premio Arizmendiarrieta 2021; Elena Alemán, directora general de la FIN; José Aracama, ex presidente de Institución Futuro; Iñaki Vélaz, director de la Fundación Humanismo y Empresa; Milagros Laquidain, directora de Desarrollo de ISSA School of Management; Mónica Cortiñas, vicerrectora de Calidad, Economía y Estrategia y Fco. Javier Santiago, presidente del Consejo Social.