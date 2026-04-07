Una mujer de 35 años herida leve en una colisión entre un turismo y una autocaravana en Larraga

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años ha resultado herida leve con una contusión en el brazo y la cabeza tras una colisión frontolateral entre un turismo y una autocaravana en Larraga, y ha sido trasladada al centro sanitario de Tafalla en ambulancia para realizar pruebas que descarten lesiones mayores.

El punto exacto del choque se ha producido en la NA-132 que conecta la localidad de Estella con Sagües pasando por Tafalla. Han acudido al lugar del accidente los bomberos de Tafalla, dos ambulancias SVB, una ambulancia SVA, un equipo médico y la Policía Foral.