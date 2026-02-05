Una mujer y un niño de 10 años, trasladados al HUN por intoxicación de CO en una vivienda en Pamplona

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años y un niño de 10 años han sido trasladados este jueves al Hospital Universitario de Navarra por intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda en la calle Marcelo Celayeta de Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.50 horas. A la llegada de los servicios de emergencia a la vivienda, el detector de CO ha dado lecturas elevadas. Según han explicado desde Sos Navarra, el origen parece estar en la evacuación de los humos de una caldera de gas.

Una mujer de 28 años y un niño de 10 han sido evacuados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), con pronóstico reservado, por inhalación de monóxido de carbono.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia SVA y agentes de la Policía Municipal de Pamplona.