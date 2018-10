Multitudinaria concentración en Pamplona contra la libertad provisional de 'La Manada'

Actualizado 21/06/2018 19:34:30 CET

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una multitud de personas se ha concentrado este jueves en la plaza Consistorial de Pamplona para mostrar su rechazo a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de decretar la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de 'La Manada', condenados por abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

La concentración ha tenido lugar apenas unas horas después de conocerse la decisión de la Audiencia. Las personas que se han manifestado han coreado gritos como 'No es no, lo demás es violación', 'Esta justicia es una mierda' o 'No los queremos en San Fermín'.

Se repiten así las movilizaciones que ya se registraron en la capital navarra el pasado mes de abril, cuando el tribunal condenó a los acusados por un delito de abuso sexual pero los absolvió del de agresión sexual.

La Audiencia de Navarra ha dictado la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de 'La Manada'. Además, el tribunal impone a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.

También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.

El auto cuenta con un voto particular discrepante, el del presidente del tribunal, quien aboga por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional.