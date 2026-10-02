Una multitudinaria manifestación en Pamplona rechaza la "especulación" y la "mercantilización" de la vivienda

Manifestación en Pamplona en defensa del derecho a la vivienda y en contra de la "especulación". - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este viernes en Pamplona en una multitudinaria manifestación que en contra de la "especulación" y la "mercantilización" de la vivienda y han reivindicado que sea "un derecho universal".

La movilización, convocada por la Red de Sindicatos de Vivienda, coincide con el rechazo este viernes en el Congreso de los Diputados de los decretos de vivienda. Previamente, se ha celebrado una asamblea en el centro de la plaza, en una acción que recordaba a las celebradas en el 15-M, en el que representantes de esta organización y ciudadanía han compartido testimonios sobre la situación de la vivienda y han apostado por continuar con las movilizaciones.

La marcha ha partido a las 19.00 horas desde la Plaza del Castillo encabezada por una pancarta con el lema 'Espekulazioaren aurka, etxebizitza denontzat' (Contra la especulación, vivienda para todos). Ha enfilado la calle San Nicolás entre gritos de 'No al negocio de la vivienda', 'Rentistas y empresarios, nos roban el salario' o 'Ni gente sin casa, ni casas sin gente'. Ha continuado por las calles del casco viejo para finalizar en la plaza Consistorial, donde los asistentes han agitado con la mano las llaves de sus casas.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, en representación de los sindicatos de vivienda convocantes, Oihana Idoate ha afirmado que las medias incluidas en los decretos que han sido rechazados este viernes en el Congreso eran "mínimas", "temporales y parciales" y ha exigido "desmercantilizar la vivienda del todo, que la gente no pueda especular con la vivienda" y que "sea un derecho universal". "Mientras esto siga sin ser un derecho, seguiremos movilizándonos", ha recalcado.

Ha defendido que el derecho a la vivienda "no está garantizado mientras el derecho a la especulación se ponga por encima del derecho a la vivienda". "Mientras la vivienda sea una mercancía" con la que "alguien se puede beneficiar y lucrar nunca va a ser un derecho", ha insistido. Por eso, ha reclamado que "todas las necesidades se pongan al servicio de la ciudadanía y de la clase trabajadora y que se prohíba la especulación en todas sus formas".

Idoate ha manifestado que "hoy aquí no acaba la lucha, hoy es una más de las movilizaciones que se van a llevar a cabo". Ha resaltado que los sindicatos de vivienda "seguimos al lado de las vecinas" y "seguiremos luchando para que la vivienda sea un derecho universal garantizado para toda la clase trabajadora".

Iker Narbona, por su parte, ha destacado que los sindicatos de vivienda "estamos todos los días en la lucha, hemos planteado muchas movilizaciones los últimos años" y ha subrayado que "hay que organizarse y luchar". En este sentido, ha llamado a convocar movilizaciones "más allá de los ciclos electorales y de los intereses ahora de los partidos, que parecen preocuparse por el problema de la vivienda cuando ven que pueden mover ficha y beneficiar sus intereses partidistas. Pero para nosotros esto tiene que ir mucho más allá".