El Museo del Carlismo publica 'Arqueología de la segunda guerra carlista en Navarra', de Iban Roldan Bergaratxea

Archivo - Imagen del interior del Museo del Carlismo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Carlismo ha publicado el libro 'Arqueología de la segunda guerra carlista en Navarra', de Iban Roldan Bergaratxea. Se trata del noveno volumen de la colección 'Investigación sobre el Carlismo' y recoge el resumen de la tesis doctoral defendida por el autor en 2021 en la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, titulada 'Arqueología de la segunda guerra carlista en Navarra. Una aproximación al conflicto desde el registro material', dirigida por Sergio Escribano Ruiz y Alfredo González Ruibal.

La obra aborda el estudio del registro material de la segunda guerra carlista (1872-1876) en Navarra a través de dos niveles de estudio. En el primero, en el ámbito provincial, analiza el origen y desarrollo del patrimonio militar edificado durante la guerra.

Por otro lado, a nivel particular, examina su cultura material a partir de tres casos de estudio en las inmediaciones de Estella (Navarra): la excavación arqueológica en dos fuertes de finales del conflicto, uno liberal, el fuerte Princesa de Asturias en Villatuerta, y otro carlista, el fuerte de San Juan, en Arandigoyen, así como el campo de batalla de Abárzuza de 1874. "Estos tres casos aúnan la complejidad de la cultura material de este conflicto, por vez primera estudiada y presentada con abundante material gráfico", destaca en un comunicado el Gobierno de Navarra.

La edición puede adquirirse al precio de 12 euros en el Museo del Carlismo (c/ La Rúa, 27-29, Estella) y en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra (C/ Navas de Tolosa, 21, Pamplona), o a través de su página web.

Forman parte de la serie de investigación los siguientes trabajos: 'Entre la boina roja y la camisa azul', de Mercedes Peñalba (2014), 'El carlista en las cortes de Demetrio Castro (2015), Una mirada íntima al día a día del pretendiente carlista', de Ignacio Miguéliz (2016), 'La montaña sagrada', de Jeremy MacClancy, Francisco Javier Caspistegui y Manuel Martorell (2018), 'El declive del carlismo', de Jeremy MacClancy (2020), 'Espacios de propaganda carlista', de Francisco Javier Caspistegui (2021), 'Tirso Lacalle', 'El Cojo de Cirauqui (1845-1920)', de Ángel García-Sanz (2022), y 'El carlismo de Franco: Carlos VIII', de Juan-Cruz Alli (2024).

EL AUTOR

Iban Roldan Bergaratxea es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) con una tesis sobre Arqueología de la segunda guerra carlista en Navarra. Una aproximación al conflicto desde el registro material (2021). Especializado en arqueología del conflicto, concretamente en la segunda guerra carlista, ha dirigido varias intervenciones arqueológicas sobre este patrimonio en Navarra, fruto de las cuales ha publicado varios artículos de investigación.

Entre 2023-2024 fue comisario de la exposición temporal del Museo del Carlismo 'Si la tierra hablase... Arqueología de la segunda guerra carlista en Navarra' y autor de los textos de su catálogo. Actualmente ha ampliado su campo de estudios a la investigación de la memoria generada de esta guerra civil.