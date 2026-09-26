El Museo del Carlismo une la obra de Joaquín Resano y Nicolás Aznárez en 'Montejurra 1976-2026: el trazo de la memoria'

Una de las obras de la exposición. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Carlismo presenta desde el 26 de septiembre una nueva exposición temporal de pequeño formato titulada 'Montejurra 1976-2026: el trazo de la memoria', que estará abierta al público hasta el 31 de diciembre de 2026 y que se enmarca en la colaboración de esta institución con el Salón del Cómic de Navarra.

La exposición se articula en torno a la mirada de dos artistas frente a una misma tragedia. En 1976, Joaquín Resano (Pamplona, 1948) plasmó en imágenes el dolor y la impunidad de los hechos de Montejurra. Cincuenta años después, Nicolás Aznárez (Washington, D. C., 1984) asume el reto de reinterpretar las crónicas de aquellos días a través de la ilustración contemporánea. "El resultado es una propuesta artística doble que dialoga con el pasado e interpela nuestra historia", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Por un lado, se exhiben tres obras artísticas realizadas por Joaquín Resano entre mayo y julio de 1976, creadas tras conocerse lo sucedido y que forman parte de la colección estable del Museo del Carlismo. Con una estética pop influida por el lenguaje del cómic, Resano "sintetizó algunos de los aspectos más controvertidos de los sucesos, tales como la violencia, la complicidad o pasividad de las fuerzas del orden y la colaboración de la oligarquía".

Por otro lado, cinco décadas más tarde, Nicolás Aznárez elabora cinco ilustraciones a partir de noticias aparecidas en 1976. Sus imágenes combinan la narración de los hechos con el enfoque actual de la ilustración gráfica de prensa. Ciñéndose estrictamente a lo narrado por los medios de comunicación de la época, y fiel a su método de trabajo, Aznárez profundiza visualmente en los acontecimientos "aportando un gran efectismo técnico".

La exposición, con acceso gratuito, está disponible para su visita en los horarios habituales del Museo: de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Como actividad complementaria, el Museo del Carlismo ha organizado un encuentro con los artistas Joaquín Resano y Nicolás Aznárez, que tendrá lugar este sábado, 26 de septiembre, a las 12.00 horas.