El Museo de Navarra ofrece un taller de artes plásticas para público infantil durante las vacaciones de Semana Santa

Exposición ‘Ficcionar el presente' en el Museo de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra ofrecerá durante las vacaciones escolares de esta Semana Santa un taller de artes plásticas dirigido a niños y niñas entre 5 y 12 años. Esta actividad, de 8 horas de duración, se desarrollará en cuatro sesiones consecutivas los días 7, 8, 9 y 10 de abril de 11.00 a 13.00 horas. La empresa La Chincheta Bruna, especializada en la divulgación artística para público infantil, será la encargada de impartirlo en formato bilingüe castellano-euskera.

La exposición 'Ficcionar el presente' va a ser el centro de las actividades de estos talleres. La muestra recoge las últimas adquisiciones de arte contemporáneo que se han incorporado a la colección del Museo de Navarra, realizadas entre 2021 y 2024.

Esta exposición reúne un conjunto heterogéneo de obras con enfoques, planteamientos y técnicas muy diferentes entre sí. Se aprovechará esta variedad de disciplinas para que los y las participantes descubran y trabajen algunas de ellas como la escultura, dibujo y pintura. Cada día se observará una obra de arte y se realizará un trabajo basado en ella, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Las obras con las que se trabajará son: la pintura con Taxio Ardanaz, la escultura con Maite Vélaz, la secuenciación con las fotografías de Elena Moreno y el dibujo ilustrativo con la obra de Concha Pasamar.

Los materiales con los que se va a trabajar son muy variados, desde témpera, pastel, carboncillo y grafito para dibujar y pintar, hasta cartones y pasta blanca para esculpir. El objetivo de los talleres es que las personas participantes conozcan estos materiales y sus distintas posibilidades técnicas además de "fomentar la educación artística en un entorno de diversión y disfrute". Se recomienda llevar una bata o ropa que se pueda manchar, y un refrigerio, ya que se realizará una pequeña pausa.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La actividad tendrá un coste de 20 euros y se realizará un descuento especial de 5 euros a los hermanos y hermanas que participen. Las personas interesadas deberán formalizar la inscripción a partir del 21 de marzo, sábado, de forma presencial en la recepción del Museo de Navarra en su horario de apertura (de martes a sábado de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas).

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción, abierta hasta agotar plazas. Para más información se puede contactar con el Museo de Navarra a través del teléfono 848 42 89 26.