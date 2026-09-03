El Museo de Navarra presenta el IV Curso de Cultura Moderna, que se desarrollará entre el 28 y el 30 de septiembre

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PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra ha presentado recientemente la cuarta edición de su Curso de Cultura Moderna, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de septiembre. Bajo el título de 'Paisaje y jardín. La naturaleza en la Edad Moderna', pretende abordar la relación con el entorno natural en los siglos que conforman esta etapa histórica.

El curso busca así acercar a las personas asistentes la relación que los hombres y mujeres de la Edad Moderna tenían con la naturaleza: la vegetación, los jardines, los frutos y las flores. El objetivo es abordar esta temática a través de las obras de arte y los monumentos y restos arqueológicos que se han conservado de esta época. Dirigido por Eduardo Barba Gómez, el curso desgranará así desde una perspectiva multidisciplinar la relación de las personas con el medio ambiente en los siglos del Antiguo Régimen.

Se trata de un curso de alta divulgación, ilustrado, que invita a la reflexión y el debate, ha informado el Gobierno foral. Parte del convencimiento del Museo de Navarra -que ofrece en su exposición permanente y posee en sus colecciones numerosas piezas que se datan de los siglos XV al XVIII- de que todo el patrimonio cultural y todo el arte es contemporáneo, es decir, que apela -también hoy- a la persona que lo visita.

Se articula en seis conferencias, de unos 50 minutos, a impartir por especialistas de los distintos temas, seguidas de debates entre especialistas y público asistente, con una duración total de 10 horas. Cada tarde, la primera conferencia es a las 18 horas y la segunda a las 19.15 horas. Tras ambas, se abre un turno de preguntas. Se complementa con una visita acompañada por la exposición permanente del Museo de Navarra, a cargo de dos voluntarias culturales del Museo de Navarra, especialistas en arte y botánica, en horario matinal.

PROGRAMA

El lunes, 28 de septiembre, se programan dos conferencias alrededor del tema de 'El jardín en la Edad Moderna', a cargo de los historiadores y paisajistas Jesús Moraime ('Influencias italianas y francesas en el Jardín Español del Renacimiento y el Barroco', 18 horas) y Joaquín García Purroy ('Jardines invisibles', 19.15 horas).

Las conferencias del martes 29 girarán por su parte en torno al concepto del paisaje en esta época histórica. Así, Santiago Beruete ofrecerá la conferencia 'La cultura del paisaje en la Edad Moderna: entre Arcadia y Utopía', a las 18 horas, mientras que cerrará la jornada la conferencia 'Verdes compañeras de fatigas y alegrías: una ventana etnobotánica al pasado en Navarra', a cargo de Aina S. Erice, bióloga, escritora y divulgadora botánica, a las 19.15 horas.

Finalmente, el miércoles 30 de septiembre se ofrecerán de nuevo dos conferencias: 'El jardín entre la mirada y el trazado: imágenes y proyectos en la Edad Moderna' (a las 18 horas, a cargo de Mónica Luengo Añón, historiadora del arte y arquitecta paisajista) y 'Acanto de piedra, uvas de marfil y flores pintadas. La botánica en el Museo de Navarra' (a las 19.15 horas, a cargo del jardinero, paisajista e investigador botánico en obras de arte Eduardo Barba, también director del curso).

INSCRIPCIÓN Y PRECIO

El plazo de matrícula se abre el martes, día 8, y permanecerá abierto hasta el viernes 25 de septiembre. Las inscripciones podrán realizarse a través de la web del curso, pero también presencialmente en el Museo en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

El precio de la asistencia al curso es de 25 euros. No obstante, para los pertenecientes a la asociación de Amigos y Amigas del Museo de Navarra, para miembros de otras asociaciones de museos, para gestores y voluntarios culturales y para estudiantes, el precio se sitúa en 12 euros. El precio será también de 12 euros para alumnos y alumnas del programa 'Aula de la Experiencia' de la UPNA, para menores de 30 años y para mayores de 65. Las personas desempleadas podrán acceder de forma gratuita, por su parte.