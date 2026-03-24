El Museo Universidad de Navarra acoge este fin de semana el espectáculo 'Algarabía', con Jesús Carmona

Presentación del espectáculo 'Algarabía'. - (C) MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Algarabía', con el coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, se estrena este fin de semana en el Museo Universidad de Navarra (MUN). Se trata de un espectáculo escénico-musical de nueva creación que surge gracias a la labor compartida entre el MUN y una de las principales instituciones artísticas de Emiratos Árabes Unidos -Khawla Art & Culture-, junto a la colaboración de Abu Dhabi Music & Art Foundation y Falla 150.

Bajo la dirección y dramaturgia de Jihad Mikhael e Ignacio García, la obra, en la que se fusiona la tradición árabe con la española, se presenta como un espacio en el que tender puentes entre ambas culturas, empleando el arte como un vehículo unificador y que favorece el diálogo y la cercanía. Tras casi un año y medio de preparación de este espectáculo y unas últimas semanas de trabajo intensivo en Madrid, los protagonistas de 'Algarabía' han llegado a Pamplona, al Museo Universidad de Navarra.

Con su llegada al MUN, el cuerpo profesional se ha reunido a su vez con la otra sección indispensable de este proyecto, el alumnado de la Universidad de Navarra participante en el proyecto, y es que la Orquesta de la Universidad de Navarra, bajo la dirección de Borja Quintas, el Coro de la Universidad de Navarra y alumnado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, quienes han diseñado, junto a junto a la escenógrafa Liuba Cid y a la diseñadora Yaiza Pinillos, el vestuario y la escenografía de este espectáculo, han sido quienes han dado forma a 'Algarabía' desde Navarra.

Más de cien intérpretes se subirán al escenario el próximo viernes y sábado en el teatro del MUN para su estreno absoluto. En el Museo Universidad de Navarra, las piezas han comenzado a unirse, y esa fusión entre trabajo profesional y labor estudiantil es lo que dará lugar al verdadero 'Algarabía'.

En Madrid, los artistas emiratíes Cynthya Karam y Rafic Ali Ahmed han ensayado durante dos semanas junto al coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, la bailarina Lucía Campillo y el cuerpo de baile formado por los bailarines españoles y los árabes de Sharjah Performing Arts Academy, logrando una coreografía donde el mundo árabe y el español se fusionan a la perfección.

Así lo ha expuesto el propio Jesús Carmona, que ha destacado que "en el espectáculo van a intervenir cuatro bailarines árabes y vamos a trabajar en incorporar los movimientos más tradicionales y de su cultura dentro de nuestro movimiento y de nuestra cultura para intentar crear un movimiento que nazca de la comunión y de la comunicación entre dos movimientos dancísticos". "Va a ser un espectáculo muy amplio donde se va a poder ver un flamenco más tradicional, pero que dialogue con otros movimientos más contemporáneos", ha expuesto.

En Pamplona, la Orquesta Universidad de Navarra y el Coro han trabajado para dar vida a una melodía nueva en la que las sinfonías de Manuel de Falla, autor español del siglo XX y cuyo 150 aniversario se celebra este año, se funden con la música del emiratí Ihab Darwish, gracias a la unión de partituras que realiza Josema García Hormigo, creando una partitura de nueva creación donde se establecen ecos con la música árabe y flamenca.

Junto a ello, la poesía de Nizar Qabbani y Miguel Hernández, o los medievales Ibn Zamrak y San Juan de la Cruz, acompañadas de canciones tradicionales que fusionan la poesía árabe con la tradición musical andalusí, serán recitadas o cantadas en sus lenguas originales, que el público podrá comprender gracias a la traducción de textos que incluye el espectáculo.

Ahora, la unión entre ambos, profesionales y alumnado, sirve como puente para generar un encuentro que propicia el intercambio de experiencias, como ha indicado Teresa Lasheras, directora artística del MUN. "Es un proyecto que pone en diálogo la parte más educativa del Museo, representada por los estudiantes que practican las artes, con una parte profesional muy importante. En el proyecto hay profesionales de primer nivel y tener en torno a 20-22 años, estar formándose en la Universidad de Navarra para ser abogado, médico o economista y tener la oportunidad de formar parte de un proyecto artístico que te va a poner en contacto con el mundo del arte es un aprendizaje vital que te va a dejar una huella muy importante", ha indicado.

Aspecto que también comparten los propios estudiantes. Paula Peralta, figuración, ha señalado que "es muy enriquecedor, una oportunidad que pocas como estas hay en la vida". "A nivel de formación, ver a directores y gente que trabaja en la industria de las artes, complementa mis estudios", ha agregado.

Un largo trabajo que quedará visible sobre el escenario, en el que la colaboración del alumnado de diseño de la UNAV ha sido igualmente clave, tanto en la creación de la escenografía junto a Liuba Cid como en el diseño de vestuario junto a Yaiza Pinillos. Fruto de este trabajo surge finalmente 'Algarabía', "una obra que, frente a la realidad convulsa en la que vivimos, busca ser un puente para la unión".

Así lo resaltado uno de sus dramaturgos y directores, Ignacio García, quien ha señalado que "buscamos un balance en todos los elementos, que siempre hubiese una doble mirada; desde la óptica española y la árabe". "Estamos en el momento en el que estamos y no podemos ser ajenos a eso. Solo hay dos opciones: o dejamos que la intolerancia bombardee la cultura y la aniquile, o convertimos la cultura en un refugio. La cultura como refugio contra las bombas, contra la intolerancia, contra la violencia, contra la censura, contra la cancelación, contra tantas cosas...", ha dicho.

"Creo que lo que estamos haciendo aquí es defender una idea; en Líbano, de donde viene Cynthya, y en Emiratos, están cayendo bombas en este momento, y hay gente que sigue peleando por la belleza como refugio espiritual. Creo que este es un proyecto que dignifica este espacio. En un principio no sabíamos que íbamos a estar en la situación en la que estamos, pero sabíamos que iba a ser para mediar", ha expuesto.

Una mediación que se verá en escena, en la que se representa en una obra que narra la historia de una joven botánica árabe (Cynthya Karam) que emprende un viaje de descubrimiento a la Alhambra de Granada, estudiando la antigua teoría botánica de las flores. En este trabajo le acompaña su colega y amiga española Candela (Lucía Campillo). Su enfoque intelectual contrasta con el amor instintivo que un florista español (Jesús Carmona) tiene por las flores, sus aromas y colores.