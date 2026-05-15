Los museos de Navarra celebran, con distintas actividades, el Día Internacional de los Museos

Fachada del Museo de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) - Los museos navarros celebrarán de nuevo su Día Internacional con un programa de actividades especial en torno a la fecha del 18 de mayo, instituida por el Consejo Internacional de Museos ICOM desde 1977 y a la que se suman todas las instituciones museísticas del mundo.

El lema elegido en 2026 por el Servicio de Museos, basado en el consensuado por el ICOM, es 'Museos de Navarra uniendo un mundo dividido'. Los Museos de Navarra, repartidos por toda la geografía de la Comunidad foral, se suman durante el mes de mayo a la celebración de esta efeméride mediante distintas actividades y propuestas, una programación que podrá consultarse completa en la página web www.museosnavarra.es .

Como en años anteriores, la Filmoteca de Navarra participa también en dicha celebración. Este año propone una sesión especial en su programación para el día 21 de mayo. Se proyectará el filme 'La restauración' (2024), de David M. Mateo, que será presentada por su director, quien mantendrá un coloquio sobre la película con el público asistente tras el pase.

El Día Internacional de los Museos 2026 quiere ser una invitación a que todas las personas y colectivos sean agentes culturales en la comunidad patrimonial de los museos, "activando su potencial como puentes que unen diversas culturas, perspectivas y realidades, facilitando el diálogo en un mundo dividido, sin eludir el reto que supone".

MUSEOS DE NAVARRA

Bajo esta marca se identifican aquellas instituciones que integran el Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra, que actualmente está formada por el Museo de Navarra (Pamplona), el Museo del Carlismo (Estella-Lizarra), la Fundación Museo Jorge Oteiza Museoa (Alzuza), la Casa Museo Julián Gayarre (Roncal), el Museo Gustavo de Maeztu (Estella-Lizarra), el Museo y Yacimiento arqueológico de Las Eretas de Berbinzana, el Museo del Monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, el Museo de Tudela, el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno (Tudela), el Ecomuseo Zubietako Errota-Molino de Zubieta, el Museo Universidad de Navarra (Pamplona), el Centro Henri Lenaerts (Irurre), el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta), el Museo del Castillo de Javier y el Museo de las brujas de Zugarramurdi.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS FORALES

Los museos gestionados por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ofrecerán en los próximos días visitas acompañadas y diversas actividades enmarcadas en torno a esta celebración, todas ellas de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Al coincidir este año el 18 de mayo con el día de cierre semanal, el lunes, el Museo de Navarra y el Museo del Carlismo abrirán sus puertas de manera excepcional en horario de mañana a la ciudadanía con acceso gratuito. El Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja ofrecerá una visita especial a sus instalaciones en Estella ese mismo día.

MUSEO DE NAVARRA

Este sábado 16 de mayo el Museo de Navarra prolongará su horario hasta las 22 horas, con motivo de la Noche Europea de los Museos. El domingo 17 de mayo, por su parte, se ofrecerán dos visitas acompañadas por la artista María Azkarate a la exposición temporal en la Capilla Tercer Paisaje, previa recogida de invitación a partir de las 11 horas. Ambos días habrá una distribución gratuita de stock de catálogos de las exposiciones propias.

El día 18 de mayo, el Museo de Navarra abrirá sus puertas de 10 a 14 horas con acceso libre y gratuito. Además, se han programado con carácter especial visitas acompañadas a las obras maestras por personal técnico del museo. Así, a las 10.30 horas, se realizará una visita al ámbito de la Prehistoria y Protohistoria, acompañada por Olaia Nagore Santos; a las 11.30, una visita a las salas de patrimonio romano y medieval con Mercedes Jover Hernando; y a las 12.30, otra a las salas de época contemporánea con Carmen Valdés Sagüés.

Además de la exposición permanente, podrán visitarse las siguientes exposiciones temporales: 'María Azkarate.Tercer Paisaje', 'Ficcionar el presente. Adquisiciones de arte contemporáneo del Museo de Navarra 2021-2024' y 'La Celada de Tafalla: un tesoro de la Edad de Bronce'.

Finalmente, el día 20 de mayo, a las 19.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 'Imágenes del presente. Un diálogo', con participación de los comisarios artísticos Alejandro Ratia, María Ozcoidi y Javier Balda, en relación con la exposición temporal 'Ficcionar el presente'. Acceso libre hasta completar aforo.

MUSEO DEL CARLISMO

Este sábado 16 de mayo, el Museo del Carlismo presenta la pieza artística realizada en 2026 dentro del programa 'Reflexiones desde el arte contemporáneo'. En esta ocasión, la creadora Elisa Arteta nos propone la performance 'Lo que subyace', que se iniciará a las 12 horas en la sede del Museo.

El lunes 18 de mayo, en horario de 10 a 14 horas, además de la apertura extraordinaria con acceso libre y gratuito, se ofrecerán dos visitas acompañadas: una a las 11 horas, a la exposición permanente (castellano) a cargo de Navark, y otra a las 12 horas, con carácter especial, a la exposición temporal 'Representaciones. Imágenes e ideas del carlismo', a cargo de Iñaki Urricelqui, comisario de la misma (castellano).

El sábado 23 de mayo, de 10 a 14 horas tendrá lugar una jornada especial de nuevas líneas de investigación sobre el patrimonio cultural exhibido en la exposición temporal 'Representaciones. Imágenes e ideas del carlismo'. En tanto que las plazas limitadas, se requiere reserva previa a través del teléfono 948 55 21 11 (con horario de atención de martes a viernes, de 10 a 14 horas y 16 a 19 horas).

MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA JULIO CARO BAROJA

El Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja abre sus puertas y organiza una campaña especial de visitas acompañadas. El 16 de mayo, sábado, se ofrecerá a las 17.30 horas una visita guiada en euskera a cargo de Iñaki Rifaterra (Navark), y el domingo 17 de mayo, por su parte, se ofrecerá a las 12 horas una visita en castellano, también a cargo de Iñaki Rifaterra.

Finalmente, el 18 de mayo, lunes, se ofrecerá a las 11 horas una visita a la colección del Museo, a cargo de Mikel Ozkoidi, jefe del Negociado de Patrimonio Etnológico e Inmaterial.