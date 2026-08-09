La música navarra acompañará al eclipse en Sendaviva con actuaciones de Marabiyak Sound, Janus Lester y Demode Quartet

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La música de Marabiyak Sound, Janus Lester y Demode Quartet pondrán voz y ritmo en Sendaviva a una jornada excepcional con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto, con una programación "adaptada para garantizar la participación de todos los públicos".

Según han indicado desde NICDO en un comunicado, "un eclipse es un momento excepcional que se vive con todos los sentidos". Desde NICDO y el Planetario de Pamplona, en colaboración con la Navarra Music Commission, "queremos que esta experiencia vaya más allá de la observación del fenómeno astronómico y permita al público acercarse a él desde diferentes lenguajes. La ciencia genera conocimiento, pero también inspira emoción, creatividad y nuevas formas de expresión".

"Por eso hemos querido incorporar la música a esta jornada, contando con artistas vinculados a Navarra que representan la diversidad y la capacidad de nuestra escena cultural para crear experiencias compartidas", ha explicado Paula Noia, directora de Infraestructuras Culturales de NICDO.

La programación musical arrancará en la zona de observación del eclipse con Marabiyak Sound, una propuesta nacida en Pamplona que acompañará los momentos previos al fenómeno astronómico con una experiencia sonora y escénica en movimiento.

Su actuación tendrá lugar de 17.30 a 18.15 horas y combinará música electrónica, reggae, dub, cumbia y ritmos urbanos en una puesta en escena participativa protagonizada por DJ Reimy y los característicos triciclos sound system del colectivo.

Tras el eclipse, la jornada continuará con Demode Quartet, compañía artística con raíces en Pamplona y Donostia que será la antesala del concierto de Janus Lester. Su propuesta fusiona canto a capela, humor y teatro musical en un espectáculo dirigido a todos los públicos, con una amplia trayectoria en escenarios y eventos culturales de referencia.

El cierre musical de la jornada llegará a las 22 horas con Janus Lester, proyecto liderado por el músico de Bera Jokin Pinatxo, "una de las voces más reconocidas de la escena vasca actual".

El artista presentará en Sendaviva su segundo trabajo discográfico, Lore, un álbum que habla de "la necesidad de aceptar las etapas oscuras como parte del camino para crecer y florecer".

Una idea que "conecta especialmente con el simbolismo del eclipse, un fenómeno en el que la luz y la oscuridad conviven durante unos instantes para dar paso a una nueva percepción del entorno".

La programación musical contará con medidas de accesibilidad "para garantizar que todos los públicos puedan disfrutar de la experiencia", como el uso de chalecos vibratorios.