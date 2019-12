NA+ acusa a los socialistas de "saltarse todas las líneas rojas en 2019 para alcanzar el poder"

Publicado 30/12/2019 12:41:09 CET

PAMPLONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha afirmado que 2019 "ha sido el año en que los socialistas han saltado todas las líneas rojas con tal de alcanzar el poder". "Lo vimos en Navarra y lo estamos viendo en las negociaciones para la formación del Gobierno central", ha criticado.

Para la coalición de UPN, Ciudadanos y PPN, "los socialistas no sólo han perdido todos los escrúpulos, sino que, además, han engañado a los ciudadanos diciendo y prometiendo unas cosas y haciendo luego las contrarias". "Han perdido toda la credibilidad", ha señalado en un comunicado.

Según ha expuesto NA+, "en Navarra, en lo que llevamos de legislatura, hemos asistido a continuas renuncias al programa electoral del PSN en temas como la fiscalidad, el decreto del euskera en las administraciones públicas, el programa de aprendizaje de inglés, la devolución del IRPF a las madres y padres, o la reforma del mapa local, entre otros".

En el caso del conjunto nacional, Navarra Suma ha criticado que "son innumerables las veces que Pedro Sánchez ha renunciado a sus palabras". "Cuestiones como que su deseo era formar un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas o que no podría dormir con ministros de Podemos en su gabinete han quedado en papel mojado", ha remarcado.

Por otro lado, la coalición reprochado al PSN que "haga continuas apelaciones al diálogo, cuando los hechos muestran que no tienen ninguna intención de acordar nada con la principal fuerza política de Navarra, que casi le dobla en número de parlamentarios, porque sus socios no se lo permiten y ellos no quieren poner en peligro su sillón".

Y ha considerado que "los socialistas podían haber buscado otros socios para conformar una mayoría amplia y estable, pero desde el primer minuto les pudo la ambición por el poder y eligieron gobernar en minoría junto al independentismo vasco y a la izquierda radical". "En estos meses en Navarra ha quedado muy claro que Chivite preside, Barkos manda y Bildu decide", ha sostenido NA+.

"REPARTO DE SILLONES"

En cuanto a la actividad del Gobierno foral, Navarra Suma ha afirmado que "de momento, lo que hemos visto ha sido un reparto de sillones y un aumento de cargos que ha incrementado el coste de la Administración para los ciudadanos, además de una continuación del castigo fiscal al que les sometió Barkos la pasada legislatura y que Chivite ha mantenido en su práctica totalidad".

Según ha indicado, "mientras tanto, asistimos con preocupación a un aumento del paro en noviembre un 1,75%, frente al 0,6% en el conjunto de España".

Asimismo, desde Navarra Suma han reprobado "la política continuada de descalificaciones en la que se ha instalado el PSN, con la que pretenden tapar sus incoherencias respecto a lo que decían hasta ahora, su dependencia de EH Bildu y su renuncia a intentar llegar a acuerdos con Navarra Suma".

En cualquier caso, NA+ ha asegurado que "pese a los intentos del PSN por desprestigiarnos y negar nuestra actividad parlamentaria y nuestras propuestas, seguiremos trabajando con responsabilidad por el bien de Navarra y de España con la legitimidad que nos dan los más de 127.000 votantes a los que representamos y a los que no les vamos a defraudar".

"Tras la deriva socialista, somos los únicos que defendemos una Navarra foral, española y europea que no esté en manos del independentismo vasco", ha aseverado.

Por último, Navarra Suma ha pedido al Partido Socialista "altura de miras y una visión de Navarra y de España a medio y largo plazo". "Que piensen a dónde nos va a llevar a los navarros y a los españoles su nueva estrategia de pactar con los independentistas", ha concluido.