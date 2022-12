NA+ dice que el Consejo de Transparencia requiere a Saiz que "cumpla la ley" y publique los informes de fiscalización

PAMPLONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha señalado este viernes que el Consejo de Transparencia de Navarra ha vuelto a requerir al departamento de

Economía y Hacienda que dirige Elma Saiz la publicación de los informes emitidos por los órganos de fiscalización interna de la Administración foral, "de manera que dé cumplimiento a la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno".

Así se lo ha notificado al parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniain tras haber presentado éste una reclamación en la que denunciaba que "el Gobierno de Navarra seguía incumpliendo la ley y persistía en no publicar los citados formes de fiscalización, pese a estar emplazado a ello desde el 29 de agosto de este año por una resolución anterior del propio Consejo de Transparencia".

En la reclamación, Sánchez de Muniain indicaba "el nulo interés del Gobierno de Navarra en dar cumplimiento a dicha resolución" y exigía la publicación "inmediata" de los todos informes de fiscalización interna (de reparo suspensivo, no suspensivo y de omisión de fiscalización) emitidos desde el 23 de agosto de 2019, "bajo el apercibimiento de las sanciones económicas que prevé la

Ley Foral de Transparencia".

Navarra Suma ha indicado, en un comunicado, que "la norma indica que las multas podrían ir de los 500 a 5.000 euros, pudiendo reiterar la multa cada diez días hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado".

Tras la nueva reclamación del parlamentario de Sánchez de Muniáin, ha dicho, el Consejo de Transparencia ha estimado que "la obligación de publicidad no ha sido todavía plenamente cumplida o materializada". Asimismo, ha continuado, "recuerda al Gobierno dirigido por Chivite que lo que no sería admisible por disconforme con la ley es dilatar o retrasar excesivamente la publicidad requerida legalmente por el hecho de que se estime conveniente u

oportuno publicar información adicional y complementaria".

Según Na+, la resolución acuerda requerir nuevamente al departamento de Economía y Hacienda a la publicación de los informes en los términos derivados del Acuerdo de 29 de agosto del Consejo de Transparencia y le da un plazo de tres meses.

Para la coalición, "resulta clamoroso el interés del Gobierno de María Chivite por ocultar una información que debe ser pública y que podría señalar posibles irregularidades cometidas por el ejecutivo que preside, como las indicadas en el caso de las mascarillas y otros

similares".

"El Gobierno de Chivite lleva más de 3 años incumpliendo la Ley Foral e Transparencia. Estos informes debían haber estado accesibles al ciudadano desde agosto de 2019, pero todavía no están publicados", ha censurado, para añadir que "un Gobierno que incumple sus propias leyes y oculta la información debida a los ciudadanos se mantiene en la sospecha permanente". "Si de verdad no hay nada que ocultar, ¿por qué se empeñan en no publicar lo que es de obligado conocimiento, de acuerdo con la Ley?", se ha preguntado.