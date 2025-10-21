Nace la comunidad 'Danok Oteiza', que aúna a personas y entidades para promocionar la figura del artista

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Museo Jorge Oteiza, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del artista, ha presentado 'Danok Oteiza, amigas y amigos de la Fundación', una comunidad en torno a la figura y el pensamiento de Jorge Oteiza y a su legado creativo y cultural.

Esta comunidad, según han informado desde la Fundación en un comunicado, se articula como "un organismo vivo que complementará la actividad y las acciones" desarrolladas por el Museo de Alzuza.

'Danok Oteiza' busca dar "respuesta a la concepción del propio Oteiza de que el arte y la creación constituyen una poderosa herramienta de transformación social y colectiva, a la vez que contribuyen al fomento del espíritu crítico y a la creación de un imaginario compartido".

También quiere servir "de referencia para las personas o entidades que quieran compartir e identificarse con el ideario creativo, estético y cultural de Jorge Oteiza, participando e interactuando en una dinámica compartida, en la que vida y cultura se proyecten conjuntamente hacia la sociedad actual".

Está concebida como "una comunidad abierta y su presencia es complementaria a la actividad del Museo Oteiza y evolucionará en el tiempo y en el espacio, de acuerdo con las diferentes aportaciones de sus integrantes".

En ese sentido, 'Danok Oteiza' "responde así al compromiso adquirido por la Fundación Jorge Oteiza recogido en sus Estatutos, los que se menciona la necesidad de constituir una asociación 'que canalice la colaboración de todas aquellas personas que puedan estar interesadas en el conocimiento y la difusión de la obra del fundador, así como en el apoyo y promoción de cuantas actividades contribuyan al desarrollo de los objetivos fundacionales'".

'Danok Oteiza' tiene como objetivos fundamentales difundir y expandir la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza mediante diversas acciones impulsadas desde su Fundación y en colaboración con otras entidades; generar una comunidad "abierta, plural y participativa" en torno al ideario del creador; y fortalecer una estructura permanente de colaboración que "facilite el desarrollo de las acciones necesarias para la consecución de estos fines".

Para formar parte de esta comunidad se han creado una serie de categorías, cuyas denominaciones están inspiradas en conceptos clave en el imaginario estético de Oteiza, tales como CROMLECH -aglutina las dos entidades promotoras del proyecto: Gobierno de Navarra Fundación Museo Jorge Oteiza-; GAUR (socios estratégicos); EMEN (mecenas); ORAIN (colaboradores); BAITA (entidades amigas); HITZA (medios de comunicación); ITZIAR (en homenaje a su mujer Itziar Carreño, destinado a miembros individuales).