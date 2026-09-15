El Nacedero del Urederra introduce mejoras de accesibilidad tras una inversión de medio millón de euros

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, junto al representante del concejo de Baquedano, Pepe Lizarraga, en un momento de la visita al Urederra. - JESÚS M GARZARON-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Nacedero del Urederra ha incrementado la seguridad, tanto para quienes lo visitan como para los diferentes hábitats protegidos que alberga, además de mejorar su accesibilidad. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha invertido 498.543 euros de los fondos MRR del programa europeo Next Generation en intervenir en un espacio protegido de Navarra en el entorno de la reserva natural de Urbasa Andía, el único espacio natural de Navarra que tiene limitado el aforo.

Según el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi Fernández de Barrena, "esta actuación nos permite avanzar en un objetivo fundamental, garantizar que un espacio natural tan emblemático y frágil como la Reserva Natural del Nacedero del Urederra pueda seguir siendo disfrutado por la ciudadanía sin poner en riesgo los valores naturales que lo hacen único". "Con alrededor de 90.000 visitantes al año, ordenar el uso público, delimitar las zonas de paso y proteger los hábitats más sensibles es también una medida de conservación", ha señalado.

Así lo ha señalado en la visita que ha realizado este martes al Nacedero del Urederra junto con Pepe Lizarraga Zudaire, representante del Concejo de Baquedano, entidad propietaria del terreno comunal en el que se inscribe este espacio. Han estado acompañados en el recorrido por personal técnico de la dirección general y miembros del equipo de arquitectos que diseñó la solución.

Cada año alrededor de 90.000 personas eligen para sus excursiones este espacio emblemático con una poza de color turquesa formada en el punto de salida natural del acuífero de la sierra, todo ello en el entorno de un hayedo natural. El agua mana de una oquedad que se abre a 630 m de altitud en una pared vertical y lleva un caudal medio de 4.500 litros por segundo. Entre 2023 y 2025 la Dirección General de Medio Ambiente realizó una adecuación de los suelos y un trabajo de marcaje y delimitación del sendero, para proteger los hábitats del entorno y permitir ese uso público de forma más segura.

En palabras del consejero, "esta actuación mejora de forma importante la seguridad del recorrido, con nuevas pasarelas, escaleras, barandillas y plataformas que permiten salvar los puntos más complicados y facilitan el acceso de los servicios de emergencia". "Son cerca de 500.000 euros de inversión de fondos europeos Next Generation para conseguir un equilibrio entre conservación y disfrute de este espacio, garantizando que el Urederra pueda seguir siendo un referente del patrimonio natural de Navarra para las generaciones futuras", ha afirmado.

El nacedero es parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) 'Ríos Ega Urederra', un hábitat frágil y sensible instalado sobre tobas calcáreas, una roca porosa formada a partir de la precipitación del carbonato de calcio del agua sobre restos vegetales. El sendero completo comienza en Baquedano y tiene alrededor de 6,2 kms en los que se hermanan río, roquedo y bosque. Los trabajos se han ejecutado sobre un proyecto del equipo de arquitectos formado por Juan Ignacio Urquía Lus, Aitziber Pagola Ayestarán y Rubén Santos Albillo.

Los estudios encargados por la Dirección General de Medio Ambiente a especialistas de la Universidad del País Vasco (EHU) detectaron procesos erosivos y de deterioro de los ecosistemas y riesgos para quienes visitan el espacio en el tramo bajo del sendero del Nacedero del Urederra ('Agua hermosa'). Precisamente esos estudios sentaron las bases para el establecimiento de un aforo máximo y para la prohibición de acceso al tramo final del recorrido. Ahora la intervención ha consistido en realizar un acondicionamiento de la parte permitida al tránsito.

Así, se ha repuesto parte del suelo erosionado para permitir el crecimiento de las especies más afectadas de este hábitat de interés comunitario, y se ha delimitado el espacio de tránsito (depósitos tobáceos y sustrato de calcarenita) por medio de medidas de bajo mantenimiento para impedir que se vuelvan a deteriorar por "pisoteo". Para ello se han usado soluciones constructivas sencillas que imitan la naturaleza mediante el diseño de formas curvas y el empleo de materiales naturales 'Km 0' con poco impacto visual, como cal o madera de acacia aserrada.

En paralelo, esa intervención ha tenido el efecto de proteger a quienes visitan el Urederra mediante plataformas que salvan los desniveles más complicados, la instalación de barandillas, pasarelas y escaleras que mejoran la seguridad, y se reconduce el sendero procurando la apertura de espacio suficiente para el acceso de los servicios de emergencia en caso de rescate. La accesibilidad de este espacio natural no es del 100%; es una ruta circular de media montaña, de dificultad media, no apta ni para personas con movilidad reducida, ni para silletas de menores.

Finalmente, se han acondicionado los 14 miradores preexistentes con bordes en madera a una altura que no complica la visión. Para la gestión de los flujos de visitantes, además de la delimitación, se ha renovado la cartelería y los paneles informativos.

HÁBITATS Y ESPECIES DE ALTO VALOR ECOLÓGICO

Desde 2017 el nacedero es parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC Natura 2000) 'Ríos Ega Urederra'. Pero su valoración viene de lejos ya que, desde 1987, las 119 Ha del nacedero y su entorno eran Reserva Natural, y una década más tarde este espacio se declaró parte de Parque Natural de Urbasa-Andía.

Este espacio destaca por un ecosistema formado sobre toba calcárea, una roca porosa y frágil formada, milímetro a milímetro, a partir de la precipitación del carbonato de calcio del agua. Al salir a la luz, los materiales que el agua lleva disueltos encuentran las condiciones necesarias para precipitar discurriendo por superficies tapizadas con pequeñas plantas que reciben finas capas de calcita y constituyen un entorno singular de alto valor ecológico. Este conjunto de bosque, ribera y roquedo alberga una rica fauna. Entre otras especies presentes en el Urederra se encuentran la trucha, el mirlo acuático o el lirón.

VISITA, PREVIA RESERVA, DE HASTA 500 PERSONAS AL DÍA

El recorrido ha comenzado en el aparcamiento del Urederra, un espacio con 162 plazas. Esta infraestructura tiene un papel crucial en el control del aforo máximo permitido de 500 personas al día, y está gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en colaboración con el Concejo de Baquedano (Améscoa Baja), en colaboración con el Gobierno de Navarra. El aparcamiento con barrera ha permitido racionalizar el estacionamiento y liberar a Baquedano de la presión que suponían para el núcleo urbano los vehículos de los visitantes.

El acceso a la Reserva Natural Nacedero es gratuito, pero requiere reserva previa vinculada a un número de DNI. Cada reserva admite un máximo de 15 personas de cualquier edad y tres vehículos. Se puede anular o modificar la reserva hasta el día anterior a la visita y la entrada está vinculada a diferentes turnos (antes de las 11, de 11 a 14 y a partir de las 14 horas).

Es obligatorio estacionar en el área habilitada para ello en Baquedano y la tasa de aparcamiento es de 2 euros para motocicletas, 5 para turismos y 10 euros para autocaravanas, y se puede abonar 'on line' en el momento de realizar la reserva. Cada vehículo recibe un código de entrada al aparcamiento que se puede descargar en el teléfono móvil y es el que le permitirá franquear la barrera acercándolo al lector digital. Se puede obtener más información sobre la visita en la web del espacio natural, en el mail nacederodelurederra@gmail.com y a través del teléfono 948 53 94 26 en horario de lunes a domingo de 8.30 a 10.30 horas y de 13 a 19 horas.