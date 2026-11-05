El Nafarroa Oinez de 2027 se celebrará en Lizarra Ikastola de Estella, que busca renovar sus instalaciones. - LIZARRA IKASTOLA

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lizarra Ikastola de Estella acogerá el Nafarroa Oinez de 2027 y lo hará con el lema 'Oinez, herritik errotik' (desde el pueblo, desde la raíz). Con esta edición, que se celebrará el 17 de octubre, la ikastola pretende renovar sus instalaciones, avanzar hacia espacios más sostenibles y fortalecer el futuro de su proyecto educativo.

Al mismo tiempo, ha reivindicado "el compromiso con el euskera, el auzolan y la implicación en la vida del pueblo" como señas de identidad de un proyecto nacido de la iniciativa ciudadana.

Lizarra Ikastola asumirá por quinta vez la organización de Nafarroa Oinez, tras las ediciones celebradas en 1985, 1990, 2004 y 2020-2021.

En representación de las quince ikastolas de Navarra y con el respaldo de la Federación Navarra de Ikastolas, sus responsables han presentado la fiesta como un proyecto que va "mucho más allá de una única jornada".

De hecho, a lo largo del curso 2026-2027 se desarrollarán iniciativas relacionadas con el euskera, la cultura, el arte, la sostenibilidad y la solidaridad.

El lema 'Oinez, herritik errotik' reivindica el origen y la identidad de Lizarra Ikastola. En 1970, gracias a la iniciativa de un grupo de familias y vecinos, 25 niños y niñas comenzaron a recibir clases en euskera en una sala del frontón Lizarra. "Gracias al auzolan y al compromiso de numerosas generaciones, aquel sueño inicial se ha convertido en el proyecto educativo que conocemos hoy", han afirmado desde el centro educativo.

Uno de los principales objetivos de Nafarroa Oinez 2027 será obtener recursos para mejorar las infraestructuras de Lizarra Ikastola. "Tras casi seis décadas de trayectoria, el edificio y diversas instalaciones necesitan importantes actuaciones de renovación. Los recursos obtenidos se destinarán a adecuar espacios que han quedado anticuados, mejorar la eficiencia energética y realizar inversiones que permitan avanzar hacia una ikastola más sostenible", ha explicado la ikastola.

Asimismo, se pretende transformar el patio en un espacio más verde, educativo y agradable, que favorezca el juego y la convivencia. Los organizadores quieren que este espacio continúe abierto, como hasta ahora, al conjunto de la ciudadanía de Estella-Lizarra.

Además, una parte de los beneficios se destinará a reducir el endeudamiento de la ikastola, con el fin de "reforzar su estabilidad económica y contribuir a garantizar el futuro de su proyecto educativo en euskera".

El logotipo de esta edición tiene como protagonista "un elemento profundamente arraigado en la historia y la identidad" de Estella, la estrella de ocho puntas. "Se trata de un símbolo presente tanto en el antiguo escudo de la ciudad como en sellos, pergaminos, murallas y numerosos edificios históricos. En el diseño, la palabra 'Oinez' adquiere todo el protagonismo, con una tipografía robusta y la letra 'O' transformada en una estrella. Los tonos rojizos evocan el otoño, la tierra y el zumaque, tan característico del paisaje de Estella-Lizarra", ha explicado la ikastola.

Por su parte, una estrella fugaz que atraviesa el logotipo representa un deseo, "transformar de raíz la situación del euskera, garantizar el derecho a vivir en esta lengua y conseguir que tenga una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana". "La imagen conecta el sueño de aquellos vecinos y vecinas que hace casi seis décadas comenzaron a trabajar por una educación en euskera con el compromiso de las generaciones actuales", ha apuntado el centro educativo.

Lizarra Ikastola ha subrayado que el Nafarroa Oinez 2027 no es un proyecto "exclusivo" de su comunidad educativa actual. Por ello, ha invitado a participar en su organización al antiguo alumnado, las familias y trabajadores de otras épocas, las asociaciones, los colectivos culturales y deportivos, las instituciones, las empresas, los comercios y al conjunto de la ciudadanía.

Según han señalado los organizadores, "el auzolan será uno de los principales ejes de esta edición". Del mismo modo que la ikastola nació gracias al trabajo colectivo de sus vecinos y vecinas, quieren que Nafarroa Oinez 2027 se construya con la participación de toda la comunidad. "El objetivo no es únicamente celebrar una gran fiesta el 17 de octubre de 2027, sino recorrer juntos el camino hasta esa fecha, llevando el euskera a las calles, fortaleciendo los vínculos comunitarios y contribuyendo al futuro de Estella-Lizarra y de toda su comarca", han afirmado.