Nasuvinsa avanza en la licitación de la empresa mixta de vivienda con la apertura de las ofertas

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nasuvinsa ha dado un nuevo paso en el proceso de creación de la futura empresa de capital mixto destinada a impulsar la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible en Navarra.

Según han informado desde Nasuvinsa en un comunicado, el pasado 4 de marzo de 2026 se constituyó la Mesa de Contratación encargada de evaluar las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de una persona socia privada para la constitución de una sociedad de capital mixto para la promoción de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento asequible mediante colaboración público-privada.

Durante la sesión se procedió a la apertura, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), del Sobre 1, correspondiente a la documentación general y a la propuesta de criterios sujetos a juicio de valor de las ofertas recibidas.

Al procedimiento se han presentado dos ofertas: Grupo MVRE y un grupo de empresas liderado por Grupo SALAS, con ALAS como patrimonialista y Guinot Prunera/Althena como gestora de alquiler social. La mesa acordó encomendar la revisión de la documentación general y el análisis y la evaluación técnica de las ofertas.

Este procedimiento permitirá seleccionar al operador privado que participará, junto con Nasuvinsa, en la creación de una sociedad de capital mixto, cuyo objetivo será impulsar la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible, "ampliando así el parque de vivienda pública y dando respuesta a una parte creciente de la población que tiene dificultades para acceder al mercado libre del alquiler".

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de Navarra para "reforzar la colaboración público-privada en la promoción de vivienda, una herramienta que permitirá acelerar la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible y avanzar en los objetivos marcados en la política pública de vivienda".