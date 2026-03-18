Nasuvinsa penaliza a Acciona-Servinabar por incumplimiento del plazo de la obra de construcción de 46 VPO de Erripagaña

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Nasuvinsa ha procedido a establecer una penalización de 449.000 euros a la UTE Acciona Construcción S.A. y Servinabar 2000 S.L. en el contrato de obras de la construcción de 46 viviendas de protección oficial (VPO) en la parcela BF1 de Erripagaña, una actuación desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Según ha detallado Nasuvinsa en una nota, el 9 de febrero de 2023 Nasuvinsa formalizó con la UTE Acciona Construcción y Servinabar el contrato de obras para la ejecución de esta promoción de vivienda protegida, con un plazo de ejecución de 608 días naturales. Las obras se retrasaron 101 días -algo más de tres meses-, ha continuado, de los cuales 53 días no fueron justificados ni autorizados por Nasuvinsa.

Asimismo, la sociedad pública tuvo conocimiento de retrasos en el pago de varias facturas a una empresa subcontratista por un plazo superior al máximo permitido de 30 días, "lo que constituye un incumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones Reguladoras del contrato", ha explicado.

Como consecuencia de estos incumplimientos -"considerados faltas muy graves tanto por el retraso injustificado en el plazo de ejecución como por el incumplimiento en los pagos a subcontratistas"-, Nasuvinsa ha impuesto a la UTE Acciona-Servinabar una penalización por importe de 449.000 euros.

Según ha indicado Nasuvinsa, la UTE ha comunicado su rechazo a la penalización, al considerarla improcedente. No obstante, empresa pública ha iniciado su tramitación procediendo a ejecutar la garantía del contrato, constituida mediante seguros de caución y ha interpuesto una reclamación judicial para exigir el importe total de la penalización, así como la reposición de la garantía que debe mantenerse vigente conforme al contrato.