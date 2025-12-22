NATV celebra el 20º aniversario del programa 'Cara a Cara' con la emisión de su entrevista número 700

Imagen de la entrevista número 700 del programa 'Cara A Cara', de Navarra Televisión, con la periodista Sandra Golpe - NAVARRA TELEVISIÓN

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión celebra estos días el vigésimo aniversario del programa 'Cara a Cara'. Este martes, a las 21.55 horas, emite su entrevista número 700 con la periodista y actual directora del informativo de mediodía de Antena 3 Noticias, Sandra Golpe Cantalejo.

Roberto Cámara, director de la cadena, cogió las riendas del programa en 2005 y desde entonces han participado cientos de invitados en este espacio que desde entonces se ha emitido de forma ininterrumpida.

Según han informado desde la cadena en una nota, 'Cara a Cara' se emitió primero en Canal 6 Navarra durante siete años y fue uno de los espacios que continuó en antena tras el nacimiento de Navarra Televisión.

En la última temporada han pasado por los estudios de Navarra Televisión Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid; Elsa Punset, divulgadora; la cantante Paloma San Basilio, la actriz Luisa Gavasa, Salvador Illa, president de la Generalitat; Manuel Jabois, periodista y escritor; Mariló Montero, comunicadora; Máximo Huerta, escritor; o Sara Garcia, astronauta y bióloga. Desde la cadena han destacado especialmente la realizada a la piloto de coches María de Villota, que falleció unos días después de ser emitida.

Premios Príncipe de Viana de la Cultura como la soprano María Bayo, el filósofo Daniel Innerarity, el físico Javier Tejada; premios Príncipe de Asturias como el científico Pedro Miguel Etxenike, el escritor Antonio Muñoz Molina, el pintor Antonio López o los deportistas Miguel Induráin y Fermín Cacho; y músicos como Enrique Villarreal o Inma Shara han sido algunos de los invitados de estos últimos años de programa.

También han pasado por 'Cara a Cara' representantes del mundo de la política de Navarra como María Chivite, Uxue Barkos, Cristina Ibarrola, Pablo Azcona, Laura Aznal, Carlos Guzmán, Joseba Asirón, Alejandro Toquero o Emilio Jiménez.