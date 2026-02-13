Navarra activa la fase de pre-emergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones

Archivo - El río Arga en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha activado la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad foral, debido a la situación meteorológica.

En concreto, según han informado desde SOS Navarra en su cuenta de X, la fase de pre-emergencia se ha activado a las 15 horas debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte "y la necesidad de realizar un seguimiento".