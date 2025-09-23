Navarra alcanza los 400 millones de euros de ejecución de fondos Next Generation al cierre del mes de agosto

Sede del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra había ejecutado, a finales del mes de agosto, 398,89 millones de euros en proyectos Next Generation de los 616,83 millones asignados a la Comunidad foral. Además, de esta financiación se habían recibido y contabilizado, al término del mes pasado, 607,81 millones de euros.

Esta cantidad se traduce en 119 subproyectos en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asignados a Comunidad Foral, unas actuaciones que se corresponden con un gasto autorizado de 610,58 millones de euros para el periodo comprendido entre 2020 y 2026.

En una fase "ya avanzada" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, puesto en marcha por las instituciones europeas para minimizar los efectos negativos del COVID, el número de proyectos gestionados por cada departamento "se mantiene estable", así como la financiación asignada para 2020-2026.

Así, Cultura, Deporte y Turismo y Derechos Sociales, Economía Social y Empleo son los departamentos que más proyectos gestionan, con 30 y 24 cada uno, e Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial es el departamento que más financiación concentra, con 111,8 millones de euros.

Toda la información relacionada con estas ayudas es pública y transparente, y está colgada en la web Gobierno Abierto, donde se vuelcan los datos de todos los proyectos, actuaciones y perceptores de fondos que se extraen del sistema contable de la Administración Foral.

Asimismo, los datos de convocatorias vigentes y pasadas, información añadida sobre los fondos y la legislación que los encuadra, también se puede consultar en la web nextgeneration.navarra.es.