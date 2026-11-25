PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo neomusical Suakai y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona han presentado este miércoles la propuesta escénica inmersiva "en formato de 360 grados" que tendrá lugar el 30 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Navarra Arena.

Según han informado los organizadores", lejos de la frontalidad convencional o la postal costumbrista", la propuesta "deslocaliza el escenario hacia el núcleo mismo de la pista, en un dispositivo 360º envuelto por sonido inmersivo y rodeado por un público que deja de mirar desde la orilla para habitar el círculo".

El "eje dramático" nace de una "fractura acústica y simbólica: qué ocurriría si, de golpe, el mundo se quedara sin música, en ese vértigo circular donde no se sabe si la música suena porque los gigantes bailan o si los gigantes bailan porque suena la música".

Desde un "arranque de raíz tradicional" se despliega una búsqueda "con doble pulso: aventura pura y vértigo lúdico para la infancia, y en el reverso adulto una cartografía poética donde el silencio funciona como síntoma de apatía, intemperie y soledad".

Frente a ese "repliegue individualista", el relato "levanta la trinchera de lo colectivo, afirmando que en comunidad se conquista lo imposible, que nadie está solo y que cada vez más voces reclaman un horizonte cromático distinto", donde la neomúsica de Suakai, bajo la dirección artística de Iván Carmona y Claudia Osés, "va tiñendo el espacio y los cuerpos en movimiento de la Comparsa con nuevos matices".

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, ha subrayado la "dimensión identitaria" del proyecto al señalar que "la Comparsa es una figura icónica, quizá el elemento de Pamplona que más representa a las pamplonesas y los pamploneses". "Y hay que reconocer la apuesta por la cultura que hace Suakai", ha subrayado.

A continuación, Ibon Laspeñas, presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, ha afirmado que va a ser un espectáculo que "nunca" se ha visto y que "va a marcar un hito en la historia de Pamplona".

Por su parte, Claudia Osés, directora artística de Suakai, ha relatado que "está siendo realmente mágico trabajar en este proyecto". "Es algo único, que solo va a ocurrir ese día, y de verdad merece la pena verlo", ha subrayado.

Impulsado por la organización de Suakai, la implicación de la Comparsa de Pamplona, el respaldo de Sisnet y Navatrés y el acompañamiento de Diario de Noticias y Navarra Televisión como media partners, el espectáculo con las últimas localidades disponibles y rozando el 'sold out' sobre un aforo limitado a través de suakai.com, donde se concentran todas las entradas e información oficial.