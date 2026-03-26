Navarra armonizará las medidas del Gobierno de España frente a los efectos de la guerra y no descarta nuevas

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo prevé "armonizar" en la Comunidad foral las medidas anunciadas por el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán y no descarta poner en marcha medidas adicionales en función de cómo evolucione la situación.

Chivite ha señalado, en el pleno del Parlamento de Navarra, en el que ha respondido preguntas de PSN y Contigo-Zurekin, que las medidas van a afectar "al menos a hidrocarburos, al IVA, y podrán incluir, por ejemplo, deducciones y reducciones que mitiguen el impacto económico, pero también incorporaremos ayudas a los sectores más afectados, como el transporte o la agricultura".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "estas medidas las estamos trabajando con los sectores, por eso convocamos la semana pasada al Consejo Económico y Social, donde ya nos trasladaron sus peticiones". "Estamos pendientes de cómo quede el trámite en el Congreso de los Diputados de las medidas acordadas por el Gobierno de España y de las últimas aportaciones que vayamos recibiendo también desde los distintos sectores", ha explicado.

Chivite ha indicado que "la próxima semana llevaremos para su aprobación en sesión de Gobierno medidas para paliar al menos en parte el impacto de la guerra, porque ya nos está impactando a todos, bien sea en la compra de algunos productos, bien cuando llenamos el depósito de nuestros vehículos".

La presidenta ha señalado que "estamos ultimando la propuesta normativa que, por supuesto, abordaremos también internamente en el Gobierno y con los grupos que sustentan al Gobierno, y el miércoles 1 de abril aprobaremos esas medidas, que serán fiscales fundamentalmente y que no serán un capítulo cerrado porque, como siempre hemos hecho, estaremos pendientes y en constante seguimiento de la evolución de los acontecimientos y en disposición de actuar".

En ese sentido, la presidenta del Gobierno ha afirmado que su idea es "no solo aprobar estas medidas, sino seguir monitorizando cuáles son las consecuencias por si hubiera que implementar nuevas medidas". "Este Gobierno, tal y como hicimos con la pandemia, como hicimos también con la guerra de Ucrania, quiere proteger y va a proteger tanto a la ciudadanía navarra como a las empresas de las consecuencias de una guerra que este Gobierno considera injusta", ha asegurado, para señalar que "el Gobierno estará a la altura en la respuesta desde nuestras competencias y desde nuestras capacidades".

María Chivite ha afirmado que el Ejecutivo foral trabaja en una normativa para "armonizar las medidas que ha tomado el Gobierno de España, pero también acompañarlo de nuevas medidas que den cobertura, si es preciso, a otras consecuencias".

Tras ello, Chivite ha hecho mención también al apoyo que puedan recibir las medidas del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados, "porque hay formaciones políticas que directamente apoyan a Trump pero que luego piden respuestas a Sánchez o al Gobierno de España". "Votar en contra de las medidas para ayudar a paliar las consecuencias de lo que ellos apoyan es no tener ningún tipo de coherencia política y, sin duda, un error de primer orden que pagarán caro políticamente", ha asegurado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que la guerra en Irán "está generando incertidumbre no solamente en la economía, sino también en la vida de muchas personas, y lo estamos viendo ya en los mercados energéticos y en la preocupación de familias, de autónomos, que temen que esta crisis vuelva a traducirse en más dificultades que dificulten su día a día". Por ello, ha reconocido "el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de Navarra y desde el Gobierno de España" para afrontar los efectos de la guerra. "Ya lo hemos visto en otros momentos difíciles y lo estamos viendo ahora", ha indicado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha trasladado a María Chivite que "en estos momentos es cuando un Gobierno progresista como el nuestro tiene que dar el do de pecho". "El Gobierno del Estado, un Gobierno que comparten el Partido Socialista y nuestro espacio político, ha desplegado ya un escudo social, y ahora en Navarra tenemos que hacer lo propio. Frente al modelo de las derechas en situaciones de crisis, que es un modelo de recortes y de huidas hacia adelante, nosotros tenemos que desplegar y fortalecer el modelo de los derechos", ha defendido, tras lo que ha tenido la mano a Chivite para desarrollar "políticas progresistas".