Navarra avanza en Finlandia el proyecto europeo INMERS para reforzar la alfabetización mediática de las personas mayores

Comité de seguimiento del proyecto INMERS celebrado en la ciudad finlandesa de Rovaniem. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación navarra ha participado en la ciudad finlandesa de Rovaniemi en una nueva sesión de trabajo del proyecto europeo INMERS (International Media Literacy - Empowered Rural Seniors), liderado por el Gobierno de Navarra y financiado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la alfabetización mediática de las personas mayores de 65 años que viven en entornos rurales, aumentando su capacidad para desenvolverse de manera autónoma y crítica ante la información y los contenidos digitales, según ha informado el Ejecutivo foral.

La reunión, organizada en la Universidad de Laponia, supone un nuevo hito en el desarrollo del proyecto tras su lanzamiento oficial el pasado 5 de marzo en Bruselas. En aquella sesión, celebrada en el Parlamento Europeo y liderada por la Presidenta de Navarra, María Chivite, se presentó el proyecto y se establecieron las principales líneas de trabajo de una iniciativa que durante dos años desarrollará actuaciones piloto en Navarra, Laponia y Transilvania.

INMERS está liderado por la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de Navarra y reúne a entidades de Navarra, Finlandia y Rumanía, entre ellas la Universidad de Navarra, la Universidad de Laponia, Funky Citizens, el Instituto de Periodismo Constructivo y la empresa pública Nasertic.

La representación del Gobierno de Navarra en el comité de seguimiento celebrado en Finlandia ha estado integrada por Txerra García de Eulate, director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, e Itziar Herrero, jefa de Sección de Innovación Pública y Proyectos Europeos, mientras que por parte de la sociedad pública Nasertic participan su director gerente, Luis Campos, y Toya Bernad, directora de Innovación, Comunicación y Atención Ciudadana.

La primera jornada del encuentro se dedicó al seguimiento y gestión del proyecto. Los socios revisaron el grado de avance de INMERS, la situación de los distintos paquetes de trabajo y entregables, los próximos hitos y plazos, así como los aspectos relacionados con la coordinación, la gobernanza, la gestión financiera y la comunicación.

El programa permitió asimismo conocer de primera mano la experiencia de la Universidad de Laponia en alfabetización mediática de personas mayores, así como aproximarse a la realidad de la población indígena sámi en los países nórdicos. La jornada se completó con una visita a organizaciones cívicas y de voluntariado de Rovaniemi, con el objetivo de acercar al consorcio a la realidad social y comunitaria del territorio en el que se desarrolla uno de los pilotos de INMERS.

PRIMEROS AVANCES DE LOS DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

La segunda jornada tuvo un marcado carácter técnico y estuvo centrada en el avance de los estudios que se están desarrollando en los tres territorios piloto. Los socios compartieron los progresos realizados en Laponia, Navarra y Transilvania y abordaron los siguientes pasos para realizar un análisis comparado de los resultados que se obtendrán en noviembre de este año.

En el caso de Navarra, se presentó el estado de elaboración del diagnóstico y la encuesta que se llevará a cabo en el territorio junto con los avances en la distribución de la encuesta en otras regiones europeas. Esta fase ha permitido disponer de una fotografía más precisa de las necesidades, dificultades y capacidades de las personas mayores ante el actual ecosistema informativo y digital.

Los resultados de estos diagnósticos servirán de base para las siguientes fases de INMERS. Durante la reunión de Rovaniemi se analizó el formato y contenido del análisis comparativo, el proceso de recopilación y análisis de las encuestas y la metodología de trabajo para avanzar en la cocreación de una guía de alfabetización mediática, uno de los principales resultados previstos en el proyecto.

INMERS parte de retos compartidos por territorios europeos como Navarra, Laponia y Transilvania, entre ellos el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y la brecha digital. El proyecto pretende combinar las competencias necesarias para utilizar las tecnologías digitales con el desarrollo del pensamiento crítico y de herramientas que permitan valorar la credibilidad de la información, identificar contenidos engañosos y desenvolverse con mayor seguridad en los entornos digitales.

La iniciativa contempla, además del diagnóstico inicial, el diseño de materiales formativos adaptados, talleres prácticos y una Guía Europea de Alfabetización Mediática, así como la formación de agentes locales que puedan dar continuidad a las actuaciones más allá de la duración del proyecto.

La próxima reunión de todo el consorcio será en Rumania el 2 y 3 de febrero de 2027.