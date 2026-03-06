Navarra calificó provisionalmente 549 VPO en 2025, el 23,1% del total de viviendas iniciadas

Edificio de viviendas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra calificó provisionalmente un total de 549 VPO en 2025, que suponen un 23,1% de las viviendas iniciadas durante dicho ejercicio. Según estás cifras, destacan desde el Ejecutivo foral, el año pasado se batió "el récord de viviendas de protección oficial iniciadas de los últimos ocho años".

Así se recoge en el informe anual de viviendas iniciadas y terminadas de 2025, donde se señala también que el año finalizó con 2.016 viviendas terminadas, de las cuales el 13,7% eran protegidas.

Respecto a las viviendas iniciadas, durante 2025 se iniciaron un total de 2.378 viviendas en Navarra, de las cuales el 23,1 (549) son VPO, el 3,4% (81) son VPT y el 73,5% (1.748) restante, viviendas libres. Respecto a la totalidad de las viviendas protegidas (entre VPO y VPT), 2025 presenta el segundo mejor dato de los últimos cinco 5 años, solo superado en 2023, cuando se iniciaron 728. De las VPO iniciadas, 314 (el 57,2%) son de alquiler, el mayor número de viviendas de protección oficial de alquiler iniciadas desde 2020, destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Además, por zonas de Navarra, la zona de Pamplona es la principal, con 1.699 viviendas iniciadas, lo que supone un 71,4% del total de las iniciadas en 2025. En cuanto a VPO iniciadas, un 76,7% se ubican en la zona de Pamplona, seguida por la zona de Tudela, con un 15,3%.

Por otro lado, durante 2025 se terminaron un total de 2.015 viviendas, 133 más que en 2024, siendo el 86,3% de estas (1.738 viviendas) libres, el 10,7% (216) VPO y el 3% (61) VPT. De las 216 VPO terminadas, además, cabe señalar que 100 eran de alquiler y 116 de compra, lo que supone un 46,3% y un 53,7%, respectivamente.

Por zonas, nuevamente la zona de Pamplona es donde más viviendas terminadas se sitúan, con 1.509 viviendas (un 72,7% del total de viviendas terminadas en 2025). También la mayoría de VPO terminadas se sitúan en la zona de Pamplona (85,6%) seguida por la zona de Tudela, con un 14,4%.

Tal y como señala la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, "la construcción de nuevas viviendas protegidas es fundamental para incrementar el parque público de vivienda, pero no es la única herramienta que estamos llevando a cabo para favorecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna".

En este sentido, ha recordado otras cuestiones que ya se están ejecutando como lo son los límites a los precios de los alquileres, la creación de nuevas modalidades en el censo de solicitantes de vivienda protegida, la ampliación de cesiones de vivienda al Fondo Foral de Vivienda Social o la apuesta por un asesoramiento e información veraz para toda la ciudadanía, gracias al nuevo Servicio de Mediación o a la oficina de atención móvil.