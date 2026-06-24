Navarra cerró 2025 con un gasto real de 6.213 millones de euros y una ejecución del 91%

Archivo - Hacienda Foral de Navarra cerró el mes de abril con una recaudación de 1.992,7 millones de euros - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado y remitido al Parlamento foral para su aprobación definitiva, previo preceptivo dictamen de la Cámara de Comptos, el proyecto de ley foral de Cuentas Generales correspondientes a 2025, que refleja que el año pasado se ejecutó el 91,23% del presupuesto consolidado, con una ejecución de gasto real de 6.213,89 millones de euros

Según los datos aportados, en 2025 el presupuesto inicial de gastos de la Administración foral y sus organismos autónomos era de 6.431,26 millones de euros y finalmente acabó ascendiendo, tras diversas modificaciones presupuestarias, a 6.811,38 millones.

El gasto público por habitante ha aumentado en términos absolutos en 329 euros, mientras que los gastos corrientes por habitante crecen en un 2,79%. Igualmente, los gastos de inversión por habitante se incrementan en un 10,84%, ha informado el Gobierno.

Además, en la ejecución por capítulos, las transferencias corrientes suman 2.367,66 millones de euros, ocupando, un año más, el primer lugar en cuantía respecto al conjunto de los gastos totales, habiéndose realizado en el 97,33%. La cuantía más importante en este apartado es la Aportación al Estado derivada del Convenio Económico, con 846,20 millones de euros.

En cuanto a la ejecución de ingresos, los derechos liquidados, por un importe de 6.547,07 millones de euros, suponen la realización del 96,12% del presupuesto consolidado de ingresos.

EL GASTO SOCIAL SE INCREMENTÓ EN 2025 MÁS DE UN 5%

En el llamado gasto social, que incluye las actuaciones de protección y promoción social y las de producción de bienes públicos de carácter preferente, los datos de ejecución reflejan que se han destinado 3.649,4 millones de euros. Esto supone el 58,73% del total de gasto ejecutado en 2025, habiendo experimentado un incremento del 5,11%, ha expuesto el Ejecutivo.

Sumando las áreas de Salud, Educación y Cultura el gasto alcanza los 2.696 millones de euros, lo que equivale al 73,87% del gasto social y supone un aumento respecto a 2024 del 5,37%. En este sentido, la prestación de servicios sanitarios asciende a 1.544,8 millones de euros, aumentando respecto a 2024 en un 3,96%, lo que significa 58,8 millones de euros. También como ejemplo de lo señalado, para educación se han destinado 1.063,6 millones de euros, aumentando en 71,5 millones de euros en relación a 2024.

Por su parte, en lo relativo a las actuaciones de protección y promoción social, los principales destinos han sido las pensiones, con un importe de 127,9 millones de euros, destinados a cubrir las pensiones ordinarias de los funcionarios no adscritos al régimen general de la Seguridad Social y 25,7 millones para el pago de pensiones no contributivas.

Además, en cuanto a Servicios Sociales y de Promoción Social, las actuaciones se dirigen a personas con discapacidad, mayores, familia, infancia, etc. Su importe fue de 606,7 millones de euros y se ejecuta principalmente en el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Su importe ha aumentado respecto a 2024 en 23,2 millones de euros.

Por último, respecto al acceso a la vivienda y fomento de la edificación, los créditos destinados ascienden a 120,5 millones de euros, con un aumento respecto a 2024 del 4,04%.

CIFRAS RÉCORD PARA CPEN

Por otro lado, este miércoles también se han hecho públicas las cuentas de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), matriz de las sociedades públicas de Gobierno de Navarra, que han cerrado el ejercicio 2025 con el segundo mejor resultado desde su creación.

Así, ha expuesto el Gobierno, el beneficio consolidado ha alcanzado los 19,06 millones de euros, solo por detrás del registrado en 2024, con 19,71 millones, "lo que confirma la solidez de la evolución económica del grupo", ha indicado. Estos resultados vienen acompañados de un crecimiento sostenido de los ingresos y de un elevado nivel de rentabilidad operativa, "consolidando el papel del sector público empresarial como motor económico de la Comunidad Foral", ha añadido.

Los ingresos consolidados en 2025 han ascendido a 296,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al ejercicio anterior, "impulsado principalmente por el incremento de la actividad en sociedades instrumentales, destacando el inicio de la prestación de servicios de Transporte Sanitario de Navarra Bidean".

Durante 2025, la corporación ha destinado 41,4 millones de euros a inversiones, fundamentalmente en actuaciones de carácter inmobiliario y financiero vinculadas al desarrollo del territorio y al impulso del tejido empresarial navarro. Entre las principales líneas de inversión el Gobierno ha destacado las realizadas en sociedades participadas, así como los proyectos de construcción de vivienda destinada al alquiler social.

Las cuentas consolidadas del grupo presentan un resultado operativo consolidado positivo de 44,8 millones de euros -resultado operativo de la actividad antes de impuestos, amortizaciones y subvenciones (EBITDA)-, "mostrando la robustez financiera del sector público empresarial", ha dicho. La plantilla media del grupo estuvo integrada el año pasado por un total de 2.138 profesionales, distribuidos en las 18 sociedades públicas y las más de 70 sociedades con participación minoritaria que integran CPEN.